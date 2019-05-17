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Balıkesirspor Baltok - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BALIKESİRSPOR BALTOK - HATAYSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Balıkesirspor Baltok - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor Baltok - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor Baltok: Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Rahmi Anıl Başaran, , Oğuzhan Çapar, , Doğa İşeri, , Cumali Bişi, Asil Kaan Eryılmaz

Teknik Direktör: Giray Bulak

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Dmytro Korkıshko, Semih Üstün, , Abdoulaye Sadıo Dıallo, , Özgür Kazar, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör:

Hakem: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu, Cihan Aydın

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