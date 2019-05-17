Balıkesirspor Baltok - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Balıkesirspor Baltok - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Murat Erdoğan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor Baltok: Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Rahmi Anıl Başaran, , Oğuzhan Çapar, , Doğa İşeri, , Cumali Bişi, Asil Kaan Eryılmaz
Teknik Direktör: Giray Bulak
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Dmytro Korkıshko, Semih Üstün, , Abdoulaye Sadıo Dıallo, , Özgür Kazar, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Murat Altan, Ufuk Uğurlu, Cihan Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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