Afjet Afyonspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, , Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Bekir Demircan, Emre Öztürk, İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Birol Parlak, Serkan Göksu, Uğur Aygören, , Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Gökhan Lale, , Enes Fidayeo
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş, Ali Karatutlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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