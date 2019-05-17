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Afjet Afyonspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto 1'nci Lig 34. haftasında Afjet Afyonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 34. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, , Onur Ramazan Toprak, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Bekir Demircan, Emre Öztürk, İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Birol Parlak, Serkan Göksu, Uğur Aygören, , Muhammed Gönülaçar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Gökhan Lale, , Enes Fidayeo

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Hakem: Sarperbarış Saka, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş, Ali Karatutlu

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