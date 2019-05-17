Murat Cavcav'dan "Çifte Bayram" daveti

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Murat Cavcav, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce başkentte şampiyonluk maçına çıkacaklarına dikkati çekerek "çifte bayram" yaşamak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de son haftaya 70 puanla takipçisi Abalı Denizlispor'un bir puan önünde giren ve bu ligdeki macerasını Adana Demirspor maçıyla tamamlayacak olan kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, yaptığı açıklamada "Gençler, bayramlarını kutlamaya bir gün önce başlayacak." dedi.

Murat Cavcav, "Hedefimiz bu ligdeki son maçımızı kazanarak sezonu şampiyon tamamlamak. Adana Demirspor'u 18 Mayıs'ta yenerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kutlamaya erken başlamak istiyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyetle yaşıt Gençlerbirliği Kulübünün Süper Lig'e dönmenin haklı gururunu yaşadığını vurgulayan Cavcav, "Bütün Ankaralıları, futbolseverleri, kulübümüze hizmet etmiş emeği geçmiş bütün eski yöneticilerimizi, altyapımızda, okulumuzda, A takımımızda forma giymiş eski futbolcularımızı bu ligdeki son maçımıza, şampiyonluk maçımıza, bayram maçımıza davet ediyorum. Statta bayram ve şampiyonluk coşkusu olacak. Gelin hep birlikte, coşkuyla bu iki güzel hadiseyi kutlayalım." ifadelerini kullandı.

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"Gençlerbirliği ismiyle müsemma"

Gençlerbirliği'nin "ismiyle müsemma" bir kulüp olduğunu vurgulayan Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği, her zaman yetiştirdiği gençlere güvenmiş, onları gelecek hazırlamıştır. Bunu yapmaya da devam edecektir. Şampiyon kadromuzda da Berat, Mert, Rahmetullah, Taha, Halil İbrahim, Ahmet Oğuz gibi Türk sporuna, futboluna kazandırdığımız isimler var. Biz futbolcu yetiştirmeye gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bütün Ankaralıları gençlik bayramı öncesi gençlerimizi izlemeye ve bayramlarımızı kutlarken birlikte olmaya davet ediyorum."

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Şampiyonluk maçı

Süper Lig'e direkt yükselen Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un ilk iki sıradaki yerleri yarın oynanacak maçlardan sonra netleşecek.

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunun son haftasına lider giren ve tam bir sezon aradan sonra 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'e dönmeyi garantileyen Gençlerbirliği, yarın saat 16.30'da Ankara Eryaman Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk edecek.

Onursal merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında bulunduğu Adana Demirspor ise 55 puanla 7. sırada yer alıyor.

Karşılaşmayı kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek kırmızı-siyahlılar, beraberlik ya da yenilgi durumunda ise Süper Lig'e direkt yükselen 69 puanla takipçisi Abalı Denizlispor'un İstanbulspor deplasmanından alacağı sonucu bekleyecek.

Denizli ekibinin ikili averajda kırmızı-siyahlılara karşı üstünlüğü bulunuyor.