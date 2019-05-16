Nihat Özdemir, TFF Başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, TFF Başkan adaylığını resmen açıkladı.

Nihat Özdemir, TFF 3. Lig kulüp başkanlarını ağırladığı iftar yemeğinde adaylığını açıkladı.

Özdemir yaptığı açıklamada "Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören Federasyonu başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk kez burada açıklıyorum. Yeni dönem için başkan adayıyım. Tesis yardımları için bütün kulüplerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi deplasmanlara giderken ve gelirken önemli derecede yol masraflarınız olmaktadır. O masraflara katkıda bulunsun diye bütçemizden gerekli ödenekleri ayırdık. İnşallah yeni yılda da birkaç gün içerisinde bütçemizi bağlayıp sizin huzurunuzda genel kurulda sunacağız. Tesis yardımlarımıza devam edeceğiz. Eşit miktarda destek olma prensibini hep koruduk. Ve korumaya da devam edeceğiz. Kimseyi kayırmadık. Kimsenin hakkını kimseye yedirtmemeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanlık Seçimi, 1 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.