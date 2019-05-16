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Bülent Atlas, Harman Radyo'ya konuk olacak
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BÜLENT ATLAS, HARMAN RADYO'YA KONUK OLACAK

Bülent Atlas, Harman Radyo'ya konuk olacak

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Harman Radyo’da Gençlerbirliği’nin bu seneki başarı öyküsünü masaya yatıracak.

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Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, Harman Radyo’da yeniden Süper Lig’e Gençlerbirliği’ni değerlendirecek.

Cennet Mumcu’nun hazırlayıp sunduğu Ankara Havası adlı program, bugün saat 18.00’de başlayacak.

Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Harman Radyo’daki bu programda, Gençlerbirliği’nin bu seneki başarı öyküsünü masaya yatıracak.

Harman Radyo’yu Ankara içinde 88.6 frekansından dinleyebilirsiniz.

Bu programı internetten dinlemek isteyenler için, http://www.harmanradyo.com.tr/ adresinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
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Sabri
16 Mayıs 201920:49
Bülent atlas hacettepemizi anlat kardeşim hacettepemize sahip çıksınlar lütfen konuyu gündeme getir kardeşim sana güveniyoruz hacettepenin sesini duyur senden ricamız
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