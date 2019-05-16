﻿
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SÜPER LİG'DE 33. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu

Şampiyonluk yolundaki kritik Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek

892 Okunma

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Haftanın hakemleri

Öte Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yapılacak diğer maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Bülent Atlas, Harman Radyo'ya konuk olacak
1. Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı
1
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirime gitti!
7
Osmanlıspor, Eryaman'da oynamak istiyor!
8
Ankaragücü, Pinto'sundan oldu!
11
Mehmet Yiğiner: "FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿