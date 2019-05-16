1. Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun 34. ve son haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
16.30 Altay-Birevim Elazığspor: Yalçın Taşkınfurat
16.30 Boluspor-Eskişehirspor: Sinan Dereci
16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: Murat Erdoğan
16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
18 Mayıs Cumartesi:
16.30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor: Yasin Kol
16.30 Giresunspor-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: Atilla Karaoğlan
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