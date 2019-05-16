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1. Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı
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1. LİG'DE SEZONUN SON HAFTASININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

1. Lig'de sezonun son haftasının hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de sezonun 34. ve son haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de sezonun 34. ve son haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın: 

16.30 Altay-Birevim Elazığspor: Yalçın Taşkınfurat 
16.30 Boluspor-Eskişehirspor: Sinan Dereci 
16.30 Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: Murat Erdoğan 
16.30 Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

18 Mayıs Cumartesi: 

16.30 Gençlerbirliği-Adana Demirspor: Ali Şansalan 
16.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Burak Şeker 
16.30 İstanbulspor-Abalı Denizlispor: Yasin Kol 
16.30 Giresunspor-Altınordu: Mustafa Öğretmenoğlu 
16.30 Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: Atilla Karaoğlan
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