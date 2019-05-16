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Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirime gitti!
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ANKARAGÜCÜ, BİLET FİYATLARINDA İNDİRİME GİTTİ!

Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirime gitti!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankara'da oynanacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankara'da oynanacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivassporkarşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'nda, 20 Mayıs Pazartesi günü, saat 20.00'de başlayacak müsabaka biletlerinin bugün saat 15.00'de satışına başlandı.

Açıklamada ayrıca, maç saatinin iftara denk gelmesi nedeniyle taraftarların oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtılacağı da bildirildi.

Kumanya sayısının netleşmesi için taraftarlardan bilet yüklemelerini en erken şekilde yapmaları istendi.

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle:

Güney kale arkası, kuzey kale arkası ve misafir tribünü: 10 TL

Doğu maraton tribünü: 15 TL

Batı kapalı tribünü: 20 TL
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Serdar06
16 Mayıs 201917:27
İndirime falan gerek yok.Zaten kulübe para lazım.
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