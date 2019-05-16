Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirime gitti!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Ankara'da oynanacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivassporkarşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'nda, 20 Mayıs Pazartesi günü, saat 20.00'de başlayacak müsabaka biletlerinin bugün saat 15.00'de satışına başlandı.
Açıklamada ayrıca, maç saatinin iftara denk gelmesi nedeniyle taraftarların oruçlarını açabilmeleri için kumanya dağıtılacağı da bildirildi.
Kumanya sayısının netleşmesi için taraftarlardan bilet yüklemelerini en erken şekilde yapmaları istendi.
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle:
Güney kale arkası, kuzey kale arkası ve misafir tribünü: 10 TL
Doğu maraton tribünü: 15 TL
Batı kapalı tribünü: 20 TL
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