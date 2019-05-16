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Osmanlıspor, Eryaman'da oynamak istiyor!
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OSMANLISPOR, ERYAMAN'DA OYNAMAK İSTİYOR!

Osmanlıspor, Eryaman'da oynamak istiyor!

Altay'ı 3-1 yenerek bitime bir hafta kala play-off'u garantileyen ve Spor Toto Süper Lig hasretini uzatmak istemeyen başkent ekibinin genel menajeri Cenk Karayel, açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto 1. Lig'de Altay'ı 3-1 yenerek bitime bir hafta kala play-off'u garantileyen ve Spor Toto Süper Lig hasretini uzatmak istemeyen başkent ekibinin genel menajeri Cenk Karayel, açıklamalarda bulundu.

Küme düştükleri için sezona "kaosla" başladıklarını anlatan Karayel, daha sonra ise toparlanmayı bildiklerini belirtti.

"Play-off'ta devamının gelmesi lazım"

Karayel, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün gelmesiyle yükselişe geçtiklerini vurgulayarak, "10 maçlık galibiyet serisi yakaladık. Sonra ise bir düşüş dönemi oldu. Keşke sezona daha iyi başlayabilseydik. Bugünkü pozisyonumuz daha farklı olurdu. Ancak 10 maçlık galibiyet serisi bize şu an bulunduğumuz yeri sağladı. Şu an olduğumuz yer bana göre başarı. Fakat bu nihai başarı değil, play-off'ta devamının gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Yukarıda rüzgar sert esiyor"

Cenk Karayel, 10 maçlık galibiyet serisinin ardından liderliğe kadar yükselen Osmanlıspor'un daha sonra yaşadığı düşüşe ilişkin ise "Yukarıda rüzgar sert esiyor. Hedef takım haline geliyorsunuz. Biz aşağıdan sessizce geliyorduk. Kimse bizi fark etmiyordu. Yukarıda şartlar daha da zorlaşıyor. Size karşı daha çok konsantre oluyorlar. Orada tutunamadık." değerlendirmesini yaptı.

Liderliğe yükseldikleri süreçte oyuncuların çok fazla efor sarf ettiğini dile getiren Karayel, şunları kaydetti:

"Yüksek performans sağlayınca çocuklar da haliyle yoruldu. Maksimumlarını verdiler, sonunu getiremedik. Ama bulunduğumuz yerden de Süper Lig'e çıkma şansımız devam ediyor. Son dakikaya kadar peşini bırakmayacağız. Osmanlıspor'un rotasyon yapabilecek kadrosu da var. Bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Doğru hamleler yapıldığı takdirde eğer şans da bizim yanımızda olursa neden olmasın." 

"Play-off maçını Eryaman'da oynamak isteriz"

Karayel, Osmanlıspor'un iç sahada iyi sonuçlar almakta zorlandığının hatırlatılması üzerine, play-off maçını Eryaman Stadı'nda oynamak istediklerini söyledi.

Osmanlı Stadı'nın da zemininin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Karayel, "Osmanlıspor da Ankara'nın bir takımı. Eryaman Stadı'nı yapanlara teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir stat. Orada Gençlerbirliği'ni iyi oldukları dönemde yendik. Tabii ki Eryaman Stadı'nda oynamak isteriz. O gün orada başka maç da yok. Bir maçımızı içeride oynayacağız. O maçı da Eryaman'da oynamak isteriz ama kabul ederler mi etmezler mi o onların vicdanına kalmış." diyerek sözlerini tamamladı. 
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7
Hangi yüzle oynamak İstiyorsunuz
16 Mayıs 201917:37
Playoffdan çıkamayacaksınız. Keçiörengücüyle birleşip tekrar yeni macera arayacaksınız sizi herkes biliyor
6
GB
16 Mayıs 201917:29
Sizin vicdanınızla Eskişehir'de oynamadık mı ? Stadınız var. Hem oraya da alıştınız. Depe depe kullanın !
5
Atesogul
16 Mayıs 201916:53
Adını taşıyan bir stadın var hala gözün dışarda. Git kendi çöplüğünde öt kardeşim.
4
Ankara
16 Mayıs 201916:43
Ankara'nın takımı değilsiniz.
3
orhan
16 Mayıs 201916:35
la bi git.
2
Ankaragüçlü yazdı
16 Mayıs 201915:49
Ankaragücümüze sahanızı vermemek için neler çektirdiniz bize yazıklar olsun.Devran döndü .Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyğz
1
Oktay
16 Mayıs 201915:14
Hangi vicdan. Ankaragücü 6 sene süper lig hasreti çekerek köy kasaba gezerek dişle tırnakla geldi bu günlere. O zmans ki eski belediye başkanı ne diyordu. Ankaragücü yok olsun. İnşallah çıkamazsınız süper denen bu lige. Osman spor yok olsun. Yazıklar olsun.
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