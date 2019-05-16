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Ankaragücü, Pinto'sundan oldu!
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ANKARAGÜCÜ, PİNTO'SUNDAN OLDU!

Ankaragücü, Pinto'sundan oldu!

Ankaragücü Kulübü resmi internet sitesinden Tiago Pinto ve çıkan haberlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Ankaragücü Kulübü resmi internet sitesinden Tiago Pinto ve çıkan haberlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İşte Başkent ekibinden yapılan açıklama:

Sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadromuza kattığımız Portekizli Tiago Pinto ile yapılan görüşmeler sonucu alacakları ile ilgili mütabakat sağlanamamıştır.

2018 yılı Aralık ayında alacakları ile ilgili kulübünüze ihtar çeken Tiago Pinto’ya gerekli ödemeyi o dönem yaparak kendisine ödenmesi gereken ücret aktarılmıştır.

Spor Toto Süper Lig’in bitimine iki hafta kala yine alacakları ile ilgili kulübümüze ihtar çeken alacağının tamamının ödenmesini isteyen Tiago Pinto ile gerekli görüşmeler yapılmış fakat kendisi ile uzlaşılamamıştır.

Kulübümüz, Tiago Pinto ile yaptığı son görüşmede kendisine 60 Bin Euro ödeme yapılabileceğini ve kalan 235 Bin Euro’luk ücretinde 25 Mayıs tarihine kadar yani 10 gün içerisinde yatırılacağını belirtmiştir. Pinto bu görüşme esnasında ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı fesh etme yoluna başvurmuştur.

Bilindiği üzere yapılan sponsorluk anlaşmalarından sezon başından bu yana her hangi bir ücret kulübümüze aktarılmamış ve kulübümüz adına gerekli ödemeler Yönetim Kurulumuzun şahsi maddi destekleriyle yapılmıştır.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde transfer yasağı kaldırılmış ve yeni bir kadro kurularak ikinci devrede bambaşka bir takım oluşturulmuştur. Bu transferlerde futbolculara ödenen peşinatlar ise Yönetim Kurulumuz tarafından karşılanmıştır.

Gelinen noktada kritik Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz.

Bu bağlamda Sivasspor maçı öncesi taraftarlarımızdan bu karşılaşmaya odaklanarak stadyumda son düdük çalana kadar takımımıza destek vermesini bekliyor ve tüm taraftarlarımızı Pazartesi günü oynayacağımız mücadeleye bekliyoruz.

Son iki yıldır imkansız denilen olayları başararak,ilk olarak 2. Lig’de verdiğimiz mücadele ve ardından 1. Lig serüveni ile Süper Lig seviyesine ciddi uğraşlar sonucu geldiğimizi hatırlatıyor ve Ankaragücü’nün önümüzdeki sezonlarda daha iyi yerlere gelmesi için mücadele ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.
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8
Ankaragüclü cahil biri yorum atmış. Ismi aşağıda
16 Mayıs 201916:57
Haskoylu satilmis bir sus arkadaş. Siyaset yapip da ilgisi olmayan olayları yazma burda. Senin yiginer gokcekin ve ozhazekinin adami
7
Cengiz 38
16 Mayıs 201913:32
Karakter yoksunu futbolcu müsfettesi
6
Haskoylu Satilmis
16 Mayıs 201911:12
Size turibunde dediydik Ozhaseki basgana destek cikilmaliydi bazi Sivri ler Mansur Yavas diye kafa karistirdi halbuki plan tarafdarin topyekun haraketiydi. Alin isde Yavas geldi destek neyim gitti. Ocakta Ozhaseki baskan cok yardim ettiydi.Namkor tarafdar yuzunden sikintilar basladi.
5
imalatı harbiye
16 Mayıs 201911:00
duyduğuma GÖRE BAZILARI PAVYONLARDA GEZİP 300000 TL HESEP ÖDÜYOMUŞ HABERİNİZ OLSUN
4
ALİ
16 Mayıs 201910:38
Bu kadar basit ve çaresiz aciz bir yönetim olamaz yazıklar olsun.bu taraftar sivas maçından sonra sizin cezanızı keser gibime geliyor.pinto gibi bir oyuncuyu bu kadar basit mazeretlerle kaybedemezsiniz
3
Aykırı
16 Mayıs 201910:14
Lanet olsun
2
Serdar06
16 Mayıs 201909:06
Böyle yönetim mi olur. Çerez parasını ödeyemiyor Türkiyenin en iyi sol bekini elinizden kaçırıyorsunz. Artık istifa edin.İlla Ank.gücüne başkan olmak zorunda değilsiniz. Gidin başka iş yapın. Parası olan bilgisi olan gelsin başkanlık yapsın.YÖNETİM İSTİFA.
1
Serdar06
16 Mayıs 201900:39
Hikaye anlatmayın.200 bin eruo biz yoksa durmayın bu kulüpte. Türkiyenin iyi spikerlerinden biriydi. Bence 1 milyon uero yi bile hakeder. O kalitesi var.Diğer kulüp başkanları milyon euro ile oynarken siz bin euro ları ödeyemiyorsunuz. Başkan olmak zorunda değilsin. İstifa edin.Lafla cambazlık yapmayın. Yönetim istifa . Seyirciyi üzdüğünü yeter. Giden başka dernek ve kuruluşlarda yöneticilik yapın. A.gücünden artık uzak durum.
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