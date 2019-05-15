Mehmet Yiğiner: "FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2011'de formasını giyen Michael Klukowski'ye olan 120 bin Euro'luk borç ödenmediği için -6 puan cezası alacakları yönündeki iddialar üzerine TRT Spor'a açıklama yaptı.

Yiğiner, kulüp ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "516 bin euro ödeme yaptık. 120 bin euro kaldı. Bu ay başı 30 bin euro daha ödedik. Bu ay sonunda hepsini kapatacağımızı söyledik. Onlar da bize bir şey söylemedi." dedi.

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"PUAN SİLME SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Kamuoyunda sıkca dile getirilen "6 puan silme" durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Yiğiner, "FIFA'dan da ödeyin talimatı gelmedi. -6 puan silme gibi bir şey söz konusu değil. Ankaragücü'nde kaos oluşturmak için bunlar yaratılıyor. 10 sene önceden kalan bir borç. FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz. Şimdi ne hikmetse, herkes futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Dönem dönem ödemelerle ilgili başımıza bu tip sıkıntılar geliyor ama şu an riskli bir durum yok." açıklamalarında bulundu.

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"BİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN BEKLEYENLER VAR"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı konuşmasının sonunda kulübüne dair art niyetli düşünceye sahip insanların olduğunu aktardı ve, "Bizi düşürmek için bekleyen isimler var. Ancak böyle bir karar kesinlikle yok. Sivas maçı öncesinde olan art niyetli bir durum var. Bize yazı gelse zaten gerekeni yaparız. Şimdi ne hikmetse futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Bunlar dönem dönem başımıza geliyor ama sıkıntı arz etmiyor. 1 puan alsak bize yeterli, tek istediğimiz iki maçta taraftarlar stadı doldursun, destek olsun. Sonrası Allah büyüktür, buna yoğunlaşmamız lazım." diyerek konuşmasını sonlandırdı.