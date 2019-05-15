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Mehmet Yiğiner: "FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz"
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MEHMET YİĞİNER: "FIFA'DAN BİR TALİMAT GELİRSE ÖDERİZ"

Mehmet Yiğiner: "FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2011'de formasını giyen Michael Klukowski'ye olan 120 bin Euro'luk borç ödenmediği için -6 puan cezası alacakları yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 2011'de formasını giyen Michael Klukowski'ye olan 120 bin Euro'luk borç ödenmediği için -6 puan cezası alacakları yönündeki iddialar üzerine TRT Spor'a açıklama yaptı.

Yiğiner, kulüp ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "516 bin euro ödeme yaptık. 120 bin euro kaldı. Bu ay başı 30 bin euro daha ödedik. Bu ay sonunda hepsini kapatacağımızı söyledik. Onlar da bize bir şey söylemedi." dedi.

"PUAN SİLME SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Kamuoyunda sıkca dile getirilen "6 puan silme" durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Yiğiner, "FIFA'dan da ödeyin talimatı gelmedi. -6 puan silme gibi bir şey söz konusu değil. Ankaragücü'nde kaos oluşturmak için bunlar yaratılıyor. 10 sene önceden kalan bir borç. FIFA'dan bir talimat gelirse öderiz. Şimdi ne hikmetse, herkes futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Dönem dönem ödemelerle ilgili başımıza bu tip sıkıntılar geliyor ama şu an riskli bir durum yok." açıklamalarında bulundu.

"BİZİ DÜŞÜRMEK İÇİN BEKLEYENLER VAR"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı konuşmasının sonunda kulübüne dair art niyetli düşünceye sahip insanların olduğunu aktardı ve, "Bizi düşürmek için bekleyen isimler var. Ancak böyle bir karar kesinlikle yok. Sivas maçı öncesinde olan art niyetli bir durum var. Bize yazı gelse zaten gerekeni yaparız. Şimdi ne hikmetse futbolcular dahil parasının tamamını istiyor. Bunlar dönem dönem başımıza geliyor ama sıkıntı arz etmiyor. 1 puan alsak bize yeterli, tek istediğimiz iki maçta taraftarlar stadı doldursun, destek olsun. Sonrası Allah büyüktür, buna yoğunlaşmamız lazım." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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11
bülent
16 Mayıs 201913:40
pintoda ayıp etti . iki maç kala gidilirmi. bu nasıl profesyonellik. olmaz olsun senın gibi topçular. ınsanda biraz karekter olmalı ahlaklı olmalı açmı kaldın hemen çekip gidiyorsun. insan zorda olana yardımcı olur
10
irfan
16 Mayıs 201913:37
su anda başkan yönetim ve ankaragüclü topçular desteklenerek onları yalnız bırakmamak lazım.
9
Sivri
16 Mayıs 201913:24
Ne demek talimat gelirse oderiz..adama borcun varmi yokmu? borcunu odemek icin talimatmi lazim? Borcun varsa odersin baskan yoksa odemezsin. Bu nasil bir yaklasim anlayamadik
8
Profesor Oklitus
16 Mayıs 201911:18
Hem Erzurum hem Goztepe 38 yapamaz Goztepe Bursayi yense Bursa gider Erzurum 2 macta 6 puani zor toplar. En kotu ihtimal Erzurum Bursa veya Goztepe duser biz 2 puan ustlerinde kaliriz. Sivastan alinacak 1 puan yeter. Bu kulubun artik stabilite ihtiyaci acikca ortada. Huzursuz ortamda oyuncular ne yapsin? Pintonun belliki Menejeri yagli bir kapi bulmus orayi somurecekler. Kulup buna bir care dusunmeliydi yonetimin bu kadar Pasif kalmasi , son dakika mazeretleri aciklamalar yetersiz ve tatmin edici degil.
7
Şakir
16 Mayıs 201910:50
Başkan sen de cıvıttın artık. Sekiz sene önceden kalan borcun ödenmesi için federasyondan, FIFA dan tebligat mı beklenir ? İşleri riske attığının farkında mısın ? Ya "öde" talimatı yerine "-6 puan" tebligatı gelirse...
6
ALEMİN KRALI
15 Mayıs 201923:31
Ne zaman önümüzde önemli bir maç olsa ya karşımıza başkan adayı ya eski futbolcuların alacakları yada oynayan oyuncuların sözleşmelerini feshi ettiği ortaya çıkıyor.Yaaaaa şu kulübü karıştıran yada karıştırmaya çalışanların Allah bildiği gibi yapsın.Yeter hakikaten yeter arkadaş.şu akbabalardan tez zamanda kurtar bizi Allahım. Sayın başkan şu deje je ve pinto ile ilgili durumuda kamu oyuyla paylaşırsan neyin ne olduğunu çok sevineceğim.TEK GERÇEK ANKARAGÜCÜ
5
Gurbetci
15 Mayıs 201921:30
Baskan illa fifadan talimatmi gelmesi lazim.ya bizde bu kaos ortami bitmezmi,anlamadim gitti.cok kritik Mac öncesi klüp gene karisti,oyuncular gidiyo.eger dusersek bu isin altindan kimse kalkamaz.
4
Cankirili Simsar Seco
15 Mayıs 201920:51
Baskan bu aciklamaya firsat vermeyeceksin kasitli haber varsa failleri ifsa et herkes ne mal olduklarini duysun. Kulubu 160 bin Euro icin madara etmeyin Dillere espri dalga konusu olmasin bizi bunlar acitiyor biktik artik. Sivastan puan alalim ligde kalalim sizde isinize bakin oyunculara fesih hakki dogmasinada izin niye veriyorsaniz onuda aciklayin. Pinto kaybedilmemesi gereken bir oyuncu. Faty Djedje umurumuzda cokda degil. Boyd Sacko Kitsiou kalmali..biraz huzura ihtiyacimiz var yeter surekli calkanti midemiz bulandi artik
3
Usta
15 Mayıs 201919:54
Lig bitmeden yaprak dökümü başladı Pintonun gitmesine üzüldüm çok düzgün vede ölümüne mücadele eden futbolcumuzu ancak sivas maçı öncesinde gitmesi perde arkasında birilerinin film çevirdiği şüphesi aklıma geldi sivas maçını kazanalım ne olacaksa ondan sonra olsun Mansur Yavaş da yüzümüze bakmıyor her şey köprüyü geçene kadar MKE sponsorluk ücretini ödemiyor neden bazı taraftarların seçim öncesi Mansur destek cikmalarindan dolayı MKE sponsorluk ücretini odemiyooooor bunu anlayın artık kaderimizle bas basa kaldık son bir gayretle sivas maçını kazanıp yerimizi garanti edelim sonrası allah kerim.
2
Serdar06
15 Mayıs 201918:54
Başkan bunlar çerez parası.Bu paraları bile ödeyemiyor kulübü sıkıntıya sokuyorsun. Yazık çok yazık.Yapamıyorsan lütfen bırak. Bizi üzme.Topçuları mağdur etme.A.gücünü düşürmek isteyenler kimler .Lütfen açıkça söyle. Madem bu tür insanlar var sen onlara niye fırsat veriyon.İşini zamanında düzgün yapmıypn.Yaptığım anlaşamaya uymuyorsın.Madem para yok bu kadar futbolcuyu niye aldın. Sadayev Scarione Aydın gereksiz.Bunlara niye para verdin. Bunlar kulübü rasyonel yönetemediğinizi gösteriyor.Pintonun durumu nedir.Lütfen açıklayın.Topçuların hakettiği alacakları ödeyin ki takım ayakta kalsın.Topçular mağdur olmasın.
1
Aykırı
15 Mayıs 201917:25
Bir puan yetmeyebilir Erzurum Göztepe ve biz 38 yaparsak 3 lü averajla biz düşeriz lütfen her ihtimali düşünelim
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