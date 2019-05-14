Klukowski: "Ankaragücü, bana olan sözünü tutmadı"

Şakir
15 Mayıs 201919:17
Ankara düşmanlarının istediği de bu. Sivasspor maçı öncesi moralinizi bozmayın. Takım tamamen kurtulsun, sonra ihmal varsa hesabı sorulur.
Çubukbeyi
15 Mayıs 201916:39
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Michael Klukowski'nin Gökçekler dönemi oyuncusu olduğunu söyledi.
Bu oyuncu ile bir anlaşma yaptıklarını ve 4 yıldır parasını ödediklerini belirten Yiğiner, "516 bin euro ödedik. 120 bin euro borcumuz kaldı. Bu ay başında da 30 bin euro ödedik. 'Bu ay sonunda hepsini kapatırız' dedik. Onlar bir şey söylemedi. Gündeme gelmesi kaos ortamı yaratıp Ankaragücü maç kaybetsin küme düşsün isteyenler var. Kulübü ele geçirme istekleri var." dedi.
Yonetim zaafiyeti
15 Mayıs 201911:38
Su takimi nerelerden nereye getiriyorsunuz. Herkes sizden ovguyle sozediyor. Ondan sonra basit problemlerden sinifta kaliyorsunuz. Olkyanusu gecip derede bogulmak bu iste. Super lig takimi icin 150 bin bulamayop 6 puan silinmesi nedir. O alti puan icin iki galibiyetle nerdeyse 1 milyon euro galibiyet parasi aliniyor. Bu ayri bir konu. Bir de sezon biterken oyuncular birer ikiser fesih haklarini kullaniyor. Ilk yari sonlarinda da ayni durum yasadik. Alinan maglubiyetlet sakatim diyesahaya cikmayanlar , gonulsuz oynayanlar. Hem satip para kazanacagin adamlari da bedava kaybefiyorsun. ilce takimlari bile inanilmaz gelirlere sahipken siz koca baskentte su mali krizi yasiyorsunuz. Bu kafayla muhtemelen ilk yari sonundaki farkli sivas ve goztepe maglubiyetletini tekrar alip , alttaki takimlar insallah puan kaybeder diye dua edecegiz. Yazik etmeyin takima. En kritik maclar oncesi takima gerekli motivasyonu saglayin. Yoksa kac yildir buyuk bir ozveriyle yaptiklarinizin tamami bosa cikacak. Ve emeklerinize ve en onemlisi de yillardir basariya hasret cefekar Ankaragucu taraftarina yazik olacak
Aykırı
15 Mayıs 201911:24
Uykularım kaçıyor artık şu Sivas maçına kadar Topçular biraz para ödense de ligde kalabliecek sonucu alsak
irfan
15 Mayıs 201910:42
ne çektiysek parası çok olan başkanlardan çektik. bence başkan dürüst olmalı ve kulübün menfaatlerini savunmalı. takım o yıllarda antremana bile 60 kişi ile gidiyordu. bütün topçular ankaraspor kapatılınca bize geçti ve borçlarda bize kaldı.
Aykırı
15 Mayıs 201910:02
Herseye aynı şey bari bu seneyi kurtarsak
ANGARA LI
15 Mayıs 201909:50
YÖNETİME SORUYORUM LİGE GİRİŞ PARASI ASGARİ (eski para ile) 35 trilyon ligde galibiyet beraberlik parası 35 trilyon=TOPLAM RAKAM ASGARİ 70.-TRİLYON ŞEFFAF OLARAK AÇIKLARMISINIZ ,BUSENEDE LİGDE KALIRSAK 40.-TRİLYON DAHA AYAK BASTI PARASI GELECEKKEN NEDEN 160.000 EURO YU ÖDÜYEMEDİK.YENİ SENE -6 puanla başlamak küme düşmekle eşdeğer haberiniz ola.......(BU SENE BELKİ 1 PUAN FARKLA LİGDE KALINACAK)
Serdar06
15 Mayıs 201908:39
160 bin Euroya veremeyen başkan o koltukta oturmamalı.Derhal istifa etmeli. Parası olan başkan adaylarının önünü açmalı. Nedir bu.Paran yoksa yapamıyorsan bırak bu işi. Biz taraftar olarak da gerkirse kampanya yapıp bu parayı toplamalıyız. Fener 2 gün de 56 milyon TL topladı. Biz de toplayabiliriz 5-10 milyon TL.
Ankaralı
15 Mayıs 201901:14
Eğer bu sorunu çözemez ve takım puan silme cezası alırsa.yönetim olarak bunun altından kalkamazsınız.emin olun taraftar sizi yer.
Cankirili Simsar Seco
14 Mayıs 201922:32
160 bin Euro bulupta su uc kurusluk adamin parasini veremiyorsaniz siz neye yararsiniz? Super lig gelirleri bizim bildigimiz buyuk rakamlar ama kimse seffaf olup kac para kime gidiyor bir aciklama yapmayan bir yonetim var.Boyle hersene Cile cekecegimize parasi olan varsa verin kulubu gitsin.Mansur Yavas secilince Devletin yardimida kesildi..Baskan ya bunu Hallet yada parasi olana devret.
Şakir
14 Mayıs 201921:44
Bu artist 8 yıl beklemiş beklemişte şimdi mi ortaya çıkmış. Bu herifi gaza getiren ahlaksızlar var. Ankaragücü ceza puanı almalı ki düşen bir takım ligde kalsın...
Taklacı menajerlere dikkat !
Ceza olsa bile bu sene uygulanamaz.