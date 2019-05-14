Klukowski: "Ankaragücü, bana olan sözünü tutmadı"

Başkent ekibinin başı büyük dertte... Sarı-Lacivertliler'in 2011'de formasını giyen Klukowski'ye olan 160 bin Euro'luk borç ödenmediği için FIFA'dan önümüzdeki günlerde 6 puan silme cezası gelebilir.

Oyuncunun ödemesi için verilen sürenin dolduğu ve son tarihin 3 Mayıs'ta geride kaldığı öğrenildi. Konuyla ilgili FANATİK'e açıklamalarda bulunan Michael Klukowski, "Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Ankaragücü'nü altliglere düştüğü zamanlarda hep idare ettim, transfer yapabilmeleri için birçok kez kolaylık yaptım ama onlar bana olan sözlerini tutmadı. En son verdiğimiz süre de doldu. Avukatım şu anda işlemleri başlattı ve bu sezon için Ankaragücü'ne 6 puan silme cezası gelmesi gündemde" dedi.

Klukowski, "Takımın şu anda içinde bulunduğu durumu iyi biliyorum. 6 puanları silinirse küme düşecekler, bunu da biliyorum. Ancak yapabileceğim bir şey yok. Bu konunun şimdiye kadar çözülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik (Ömer Necati Albayrak-Mehmet Çağrı Davran)