Gençlerbirliği'nde coşku ve gurur zamanı

Spor Toto Birinci Futbol Ligi’nde, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan sezonun bitimine bir hafta kala yeniden Süper Lige yükselen Gençlerbirliği’nde, coşku ve gurur var. Ligde uzun süre liderlik koltuğunda oturan ve son haftaya 70 puanla zirvede giren kırmızı-siyahlılar, sezonu şampiyon olarak tamamlarsa, camiayı bir kez daha mutlu edecek.

Gençlerbirliği ligin son haftasında, play-off’a kalma adına son şansını kullanmak isteyen Adana Demirspor’u, Eryaman Stadı’nda ağırlayacak. 69 puanla ikinci sırada bulunan ve Süper Lige yükselmeyi garantileyen ikinci takım olan Abalı Denizlispor ise son haftada deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

ZORU BAŞARDIK MUTLUYUZ

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, şampiyonluk kupasını kırmızı-siyahlı kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav’ın mezarına götüreceklerini söyledi. Murat Cavcav, Spor Toto 1. Lig’de sezonu hedefledikleri yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Düştüğünüz sezon çıkmak gerçekten çok zor. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.Lig’de sezon boyunca başarılı bir performans sergilediklerini ve bunun da karşılığını Süper Lig’e yükselerek aldıklarını dile getiren Murat Cavcav, “Sezona başlarken kupayı onursal başkanımıza götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz” diye konuştu.

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KUPA İLHAN BAŞKANA GİDECEK

“Kupa İlhan Cavcav’a gidecek” diyen Murat Cavcav, şunları söyledi: “Babamın ardından zor bir görev üstlendim. Onun gibi tecrübeli, duayen bir başkandan sonra görev yapmak çok zor. Acı tecrübeler edindik ama hepsi geride kaldı. Takım, yönetim kurulu, camia ve taraftarımızla kupayı alıp babama götüreceğiz. Ona ‘Rahat uyu İlhan Başkan’ diyeceğiz. Kırmızı-siyahlı camia İlhan Cavcav’ın emanetine “gözü gibi” bakacak. Yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, malzemecimizden masörümüze, aşçılarımızdan, güvenlik görevlilerimize, bizi yalnız bırakmayan basınımıza ve özellikle de taraftarımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.”

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HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ

Gelecek sezon, İbrahim Üzülmez’in yönettiği Gençlerbirliği’nin Ankara´ya çok daha güzel bir futbol seyrettireceğini söyleyen Murat Cavcav, “Hocamızla kontratımız devam ediyor. Tabi ki şampiyon yapan hocamızla devam edeceğiz. Bu sezon sonunda, transferi biten birçok futbolcumuz var. Transferi devam eden arkadaşlarımız var. Sezon bitimine bir maç daha var. Daha sonra teknik ekibimizle bir araya gelip, yeni sezon için alacağımız oyuncuları değerlendireceğiz. Ankara’mıza, seneye Süper Lig’de daha iyi oynayacak iyi bir takım seyrettirmek en büyük hedefimiz” dedi.

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GEMİYİ LİMANA YANAŞTIRDIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig’e çıktıkları için camia olarak mutlu olduklarını vurguladı. Sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Üzülmez, şöyle konuştu: “Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz. Gençlerbirliği camiası çok değerli bir camiadır. Hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Gemiyi limana ulaştırmanın sevinci içindeyiz. Geldiğimiz günden itibaren oyuncu grubumuzla çok iyi bir sinerji yakaladık, güzel bir birliktelik oluşturduk, hep beraber takım bütünlüğünü yakalayıp mutlu sona ulaştık. Her başarının altında iyi bir emek var, hiçbir başarı emeksiz olmaz. Başarı kolay olmadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra oyuncularımızı bu maça motive etmek kolay değildi. Futbolcularımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Gençlerbirliği camiasını hak ettiği hedefe ulaştırdılar. Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük ve takımdaşlık olgusu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum çok karakterli bir gruba sahibim. İbrahim Üzülmez olarak geçen sene Çaykur Rizespor ile bu mutluluğu yaşadım şimdi de Gençlerbirliği ile bu mutluluğu yaşıyorum, şükürler olsun.”

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4 TAKIM ZİRVE GÖRDÜ

Süper Lige yükselmeyi başaran Gençlerbirliği, 21 hafta ile sezonda en uzun süre liderlik koltuğunda oturan takım oldu. Birinci Futbol Liginde, sezonun ilk iki haftasında Giresunspor ilk sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar üçüncü hafta ele geçirdiği zirveyi, 19. haftaya kadar sürdürdü. Denizlispor, Gençlerbirliği’nden sonra zirvede iki ayrı dönemde 9 hafta ile en uzun süre kalan ikinci takım oldu. Liderlik koltuğunda bir hafta kalan Osmanlıspor, bu sezon tahtı gören dördüncü takım olarak kayıtlara geçti.

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11 MAÇI 1-0 KAZANDILAR

Gençlerbirliği, geride kalan 33 haftada; 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alırken, 49 gol atıp, kalesinde 26 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, 22 galibiyetin 11’ini 1-0’lık skorla alıp, 70 puanın 33’ünü bu şekilde toplarken, farklı bir grafik çizdi. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk yarısında, takımın başında Erkan Sözeri varken; Hatayspor, Osmanlıspor, Afjet Afyonspor, Altay, Boluspor ve Giresunspor’u 1-0 yenip, ilk devre 41 puan topladı. Başkent ekibi, ikinci devrenin ilk 4 maçında sırasıyla Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor ve Osmanlıspor’a yenildi.

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ÜZÜLMEZ GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

Gençlerbirliği yönetimi, 24. haftada deplasmanda alınan Afjet Afyonspor beraberliğinin ardından Erkan Sözeri ile yolları ayırıp, takımın başına Teknik Direktör olarak İbrahim Üzülmez’i getirdi. Gençlerbirliği’nin başına liderin 2 puan gerisinde ikinci sıradayken geçen Üzülmez, başkent ekibi ile 9 maça çıkarken, takımı bu müsabakalarda; 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlılar, Üzülmez yönetiminde çıktığı maçların beşinde sahadan 1-0 galip ayrıldı. Altay, Adanaspor, İstanbulspor, Giresunspor ve Balıkesir Baltok’u tek golle geçti.

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TAKİPÇİSİNE DİŞ GEÇİREMEDİ

Gençlerbirliği, ligde oynadığı rakipler içinde diş geçiremediği tek takım Abalı Denizlispor oldu. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı ege temsilcisine, Başkentte 3-0 yenildi. Rakibi karşısında gol sevinci bile yaşayamadı. Şimşekler; Gazişehir Gaziantep, Ümraniyespor, Altay, Giresunspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor’u iki maçta da yenmeyi başardı. Karabükspor, Afjet Afyonspor, Giresunspor, Adanaspor ve Altay’dan ise gol yemedi. Başkent ekibi en farklı galibiyetlerini (6-0 ve 4-0) skorlarla Karabükspor karşısında elde etti.

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İÇ SAHADA 3 KEZ YENİLDİ

Gençlerbirliği, sezonda 7 kez yenik ayrılırken, üç maçı kendi evinde kaybetti. Osmanlıspor, Altınordu ve Denizlispor, kırmızı-siyahlılara iç saha yenilgisi yaşatan takımlar oldu. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda rakip ağlara gol de atamadı. Gençlerbirliği, maçın ilk yarılarını 12 kez önde geçerken yüzde 36’lık bir başarı yakaladı. 17 maçın ilk devresi berabere biterken, kırmızı-siyahlılar sadece 4 maçta ilk yarıyı yenik kapayıp, soyunda odasına gitti.

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EN GOLCÜ NADİR ÇİFTÇİ

Gençlerbirliği geride kalan 33 haftada 49 gol atarken, en golcü oyuncu olara Nadir Çiftçi ön plana çıktı. Kırmızı-siyahlı takıma sezonun başında katılan Nadir, 10 golle ilk sırada yer aldı. Mert Nobre 6 golle ikinciliği alırken, devre arasında yeniden Beştepe’ye dönen Bogdan Stuncu 5, Sesegnon ve Alper Uludağ 4’er, Deniz Yılmaz da 3 golle dikkat çeken isimler oldu. Ahmet Oğuz, Sesegnon ve Jailton ise birer kez kırmızı kart görüp, takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.

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ÜZÜNTÜ VE SEVİNÇ

İlhan Cavcav’dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen oğlu Murat Cavcav, yaklaşık 2.5 yıllık süre içinde babasının isminin verildiği sezonda küme düşme üzüntüsü ve bir yıl geçmeden 29 yıl kesintisiz mücadele edilen Spor Toto Süper Lig’e geri dönme sevinci yaşadı.

TARAFTAR COŞKUYLA KARŞILADI

Gençlerbirliği’nin Gaziantep’ten zaferle dönmesi, kırmızı-siyahlı taraftarı fazlasıyla mutlu ederken, hem hava limanında hem de Beştepe Tesileri’nde büyük coşku vardı. Takımı karşılamak için bazı taraftarlar Ankara Esenboğa Hava limanına, bazı taraftarlar da tesise gitti. Takım otobüsü, Beştepe Tesislerine girerken meşaleler yakan taraftarlar ortalığı şampiyon sesleri ile inletti.