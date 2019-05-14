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Ankaragücü'nde yine Klukowski sorunu
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ANKARAGÜCÜ'NDE YİNE KLUKOWSKİ SORUNU

Ankaragücü'nde yine Klukowski sorunu

Ankaragücü'nün eski transferleriyle başı dertte! Başkent ekibinde 10 yıl önce forma giyen Michael Klukowski'nin alacaklarından kalan 160 bin Euro'nun ödenmediği ortaya çıktı.

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Ankaragücü'nün eski transferleriyle başı dertte! Başkent ekibinde 10 yıl önce forma giyen Michael Klukowski'nin alacaklarından kalan 160 bin Euro'nun ödenmediği ortaya çıktı.

Süper Lig'de ikinci yarıda çıkış yakalayan Ankaragücü'nün başı eski transferleriyle başı dertte. Başkent kulübünde, 2010-2011 yıllarında arasında sarı-lacivertli formayı giyen Michael Klukowski'nin taksitlerinin son ödeme günü geçti.

Avusturyalı oyuncunun avukatının Ankaragücü'ne uyarı niteliği taşıyan belgeye Habertürk Spor ulaştı. Kulübe, kalan 160 bin Euro'nun ödenmesi için 23 Nisan tarihinde 10 günlük bir mühlet tanıyan belge gönderilirken, Başkent ekibinin son ödeme günü 3 Mayıs olmasına rağmen herhangi bir ödeme yaptığı belirtildi.

Avusturyalı oyuncunun avukatının son anlaşmanın bozulmasını gerekçe göstererek FIFA'ya başvurması halinde Ankaragücü -6 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan Ankaragücü'ne -6 puan ceza gelmesi halinde Başkent kulübü, bu cezasının önümüzdeki sezon çekecek.

Kaynak: Habertürk - Ahmet Selim Kul
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3
Serdar06
14 Mayıs 201919:13
Böyle aciz bir yönetim görülmedi. 160 bin euro yu ödeyemiyorsanız o koltuklarda oturmayın. Böyle yöneticilik olmaz. Ankaragücü kimsenin reklamını yapacağı yer olmamalı.Seyirci gerekirse bu parayı toplamalı.Katkı yapalım.Takımı düzlüğe çıkaracak güçlü yönetim gelmeli artık.
2
Koroma
14 Mayıs 201917:45
160 bin Euro icin rezil kepaze oluyoruz. Hakemler uzerimize basip geciyor, yonetimin futbol camiasinda yeterince nufuzu yok. Turkiyede by isler nufuzlu adamlar ister. Hakkini yedirmeyeceksin yoksa seni yer bitirirler. Yiginer baskan sagolsun ama bu yonetim yetersiz kalmaya basladi. Yapamayacaksaniz yapacak birileri gelsin arkadas
1
Aykırı
14 Mayıs 201917:00
Anlaşılan ligde kalmak bile çok zor bi yaz yine bizi bekler hadi yönetim bi kırıldım artik
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