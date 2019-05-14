Ankaragücü'nde yine Klukowski sorunu

Ankaragücü'nün eski transferleriyle başı dertte! Başkent ekibinde 10 yıl önce forma giyen Michael Klukowski'nin alacaklarından kalan 160 bin Euro'nun ödenmediği ortaya çıktı.
Süper Lig'de ikinci yarıda çıkış yakalayan Ankaragücü'nün başı eski transferleriyle başı dertte. Başkent kulübünde, 2010-2011 yıllarında arasında sarı-lacivertli formayı giyen Michael Klukowski'nin taksitlerinin son ödeme günü geçti.
Avusturyalı oyuncunun avukatının Ankaragücü'ne uyarı niteliği taşıyan belgeye Habertürk Spor ulaştı. Kulübe, kalan 160 bin Euro'nun ödenmesi için 23 Nisan tarihinde 10 günlük bir mühlet tanıyan belge gönderilirken, Başkent ekibinin son ödeme günü 3 Mayıs olmasına rağmen herhangi bir ödeme yaptığı belirtildi.
Avusturyalı oyuncunun avukatının son anlaşmanın bozulmasını gerekçe göstererek FIFA'ya başvurması halinde Ankaragücü -6 puan cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Öte yandan Ankaragücü'ne -6 puan ceza gelmesi halinde Başkent kulübü, bu cezasının önümüzdeki sezon çekecek.
Kaynak: Habertürk - Ahmet Selim Kul
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