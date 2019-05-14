Ankaragücü'nde yine Klukowski sorunu

Site Yorumları

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3 Serdar06 14 Mayıs 201919:13 Böyle aciz bir yönetim görülmedi. 160 bin euro yu ödeyemiyorsanız o koltuklarda oturmayın. Böyle yöneticilik olmaz. Ankaragücü kimsenin reklamını yapacağı yer olmamalı.Seyirci gerekirse bu parayı toplamalı.Katkı yapalım.Takımı düzlüğe çıkaracak güçlü yönetim gelmeli artık.

2 Koroma 14 Mayıs 201917:45 160 bin Euro icin rezil kepaze oluyoruz. Hakemler uzerimize basip geciyor, yonetimin futbol camiasinda yeterince nufuzu yok. Turkiyede by isler nufuzlu adamlar ister. Hakkini yedirmeyeceksin yoksa seni yer bitirirler. Yiginer baskan sagolsun ama bu yonetim yetersiz kalmaya basladi. Yapamayacaksaniz yapacak birileri gelsin arkadas