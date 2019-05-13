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İlhan Cavcav'ın evine, Gençlerbirliği bayrağı asıldı!
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İLHAN CAVCAV'IN EVİNE, GENÇLERBİRLİĞİ BAYRAĞI ASILDI!

İlhan Cavcav'ın evine, Gençlerbirliği bayrağı asıldı!

Gençlerbirliği’nin onursal başkanı olan İlhan Cavcav’ın Reşit Galip Caddesi üzerinde bulunan evinin balkonuna da Gençlerbirliği bayrağı asıldı.

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Süper Lig’e yeniden çıkan Gençlerbirliği’nde şampiyonluğun coşkusu devam ediyor.

Gençlerbirliği’nin başkanı Murat Cavcav, ‘Sözümüzü tuttuk ve şampiyon olduk’ mesajını verip, şampiyonluk kupasının İlhan Cavcav’ın mezarına götürüleceğini söylemişti.

Gençlerbirliği’nin onursal başkanı olan İlhan Cavcav’ın Reşit Galip Caddesi üzerinde bulunan evinin balkonuna da Gençlerbirliği bayrağı asıldı.

Kırmızı-karalı bayrağı o evin balkonuna, merhum başkan İlhan Cavcav’ın eşi Nazan Cavcav’ın astığı öğrenildi.

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