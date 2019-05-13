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Ankaragücü'nden açıklama: "Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig'de"
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ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA: "DOST VE KARDEŞ KULÜBÜMÜZ SÜPER LİG'DE"

Ankaragücü'nden açıklama: "Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig'de"

TFF 1. Lig’de sezonun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği’ne bir kutlama da kardeş takımı Ankaragücü’nden geldi.

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TFF 1. Lig’de sezonun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği’ne bir kutlama da kardeş takımı Ankaragücü’nden geldi.

Sosyal medya hesaplarından Gençlerbirliği’nin şampiyonluğunu kutlayan Ankaragücü, Gençlerbirliği’nin hesabını etiketleyerek, “Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig’de. Tebrikler gardaş” mesajını paylaştı.

Gençlerbirliği de bu mesaja karşılık, "Hepimizin özlediği derbi gibi derbiler için az kaldı" paylaşımını yaptı.

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Eskikurt
13 Mayıs 201922:47
Hoş geldin kardeşimiz hemserimiz sanli Gençlerbirliği sana yakışan nerdesin Ankaragucu Gençlerbirliği derbisi bekle yine sahnedeydi.
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