Ankaragücü'nden açıklama: "Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig'de"

TFF 1. Lig’de sezonun bitmesine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği’ne bir kutlama da kardeş takımı Ankaragücü’nden geldi.
Sosyal medya hesaplarından Gençlerbirliği’nin şampiyonluğunu kutlayan Ankaragücü, Gençlerbirliği’nin hesabını etiketleyerek, “Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig’de. Tebrikler gardaş” mesajını paylaştı.
Gençlerbirliği de bu mesaja karşılık, "Hepimizin özlediği derbi gibi derbiler için az kaldı" paylaşımını yaptı.
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