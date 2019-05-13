Şampiyon takımın şampiyon taraftarlarından Klasspor'a özel açıklamalar

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği'nin oyuncuları, Klasspor'a konuştu

Gaziantep’te stadyuma giderek şampiyonluğu ilk olarak tanıklık eden Gençlerbirliği taraftarlarının haricinde Ankara’da bulunan kırmızı-karalılar ise önce Esenboğa Havalimanı’na daha sonra da İlhan Cavcav Tesisleri’ne giderek şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

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Şampiyonluğun ardından görüşlerini ve fikirlerini aldığımız Gençlerbirliği taraftarları, şampiyonluğun coşkusunu Klasspor mikrofonları ile paylaşırken, gelecek sene öncesi doğru bir yapılanma olması gerektiğinin üzerinde durdular.

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Taraftarların görüşleri ve fikirleri sizinle…