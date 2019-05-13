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Şampiyon takımın şampiyon taraftarlarından Klasspor'a özel açıklamalar
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ŞAMPİYON TAKIMIN ŞAMPİYON TARAFTARLARINDAN KLASSPOR'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği tekrar süper ligde. Taraftarın bu coşkusuna ortak olduk, çok özel röportajlar yaptık. İşte taraftar işte şampiyon...

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Gaziantep’te stadyuma giderek şampiyonluğu ilk olarak tanıklık eden Gençlerbirliği taraftarlarının haricinde Ankara’da bulunan kırmızı-karalılar ise önce Esenboğa Havalimanı’na daha sonra da İlhan Cavcav Tesisleri’ne giderek şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Şampiyonluğun ardından görüşlerini ve fikirlerini aldığımız Gençlerbirliği taraftarları, şampiyonluğun coşkusunu Klasspor mikrofonları ile paylaşırken, gelecek sene öncesi doğru bir yapılanma olması gerektiğinin üzerinde durdular.

Taraftarların görüşleri ve fikirleri sizinle…
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