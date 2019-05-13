Arif Ölmez, ilk açıklamasını Klasspor'a yaptı

Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, şampiyonluğun ardından ilk açıklamasını Klasspor mikrofonlarına yaptı.
“Zorlu bir maratondu”
Bütün Gençlerbirliği taraftarına şampiyonluğun hayırlı olmasını dileyen Ölmez, “11 aylık zorlu bir maratonun ardından bugün itibariyle Gaziantep’ten şampiyon olarak döndük. Bu şampiyonluğun hazırlıklarını sezonun başından itibaren yapmıştık” ifadesini kullandı.
“Herkesin katkısı var”
Gençlerbirliği’nin yerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Ölmez, “TFF 1. Lig’i de gördük, bu ligin zorlu olduğuna da şahitlik ettik. Bu yolda bize destek veren ve olumlu fikirlerini bize aktaran herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin büyük katkısı var. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.
Ders çıkardıkları bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Ölmez, “Olumlu ve olumsuz eleştirileri de dikkate aldık. Bu şampiyonlukta herkesin büyük bir payı var” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.