Arif Ölmez, ilk açıklamasını Klasspor'a yaptı

Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, şampiyonluğun ardından ilk açıklamasını Klasspor mikrofonlarına yaptı.

“Zorlu bir maratondu”

Bütün Gençlerbirliği taraftarına şampiyonluğun hayırlı olmasını dileyen Ölmez, “11 aylık zorlu bir maratonun ardından bugün itibariyle Gaziantep’ten şampiyon olarak döndük. Bu şampiyonluğun hazırlıklarını sezonun başından itibaren yapmıştık” ifadesini kullandı.

“Herkesin katkısı var”

Gençlerbirliği’nin yerinin Süper Lig olduğunun altını çizen Ölmez, “TFF 1. Lig’i de gördük, bu ligin zorlu olduğuna da şahitlik ettik. Bu yolda bize destek veren ve olumlu fikirlerini bize aktaran herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin büyük katkısı var. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Ders çıkardıkları bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Ölmez, “Olumlu ve olumsuz eleştirileri de dikkate aldık. Bu şampiyonlukta herkesin büyük bir payı var” diyerek açıklamasını sonlandırdı.