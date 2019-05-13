Gençlerbirliği'nin oyuncuları, Klasspor'a konuştu

Şampiyon Gençlerbirliği’nin şampiyon oyuncuları, ilk açıklamalarını Klasspor mikrofonlarına yaptı. Tesislere akın eden taraftarlarına teşekkür eden oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde Klasspor’a açıklamalarda bulunan oyuncuların açıklamaları şu şekilde:

Alper Uludağ: Futbolda düşmek ve çıkmak var. Önemli olan düştüğümüz sene hemen çıkmaktı. Hatalarımızdan ders çıkardığımızı düşünüyorum. Seneye iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Gençlerbirliği bana sahip çıktı. Ben bunu unutmam, ben de buraya sahip çıktığımı düşünüyorum. İnşallah uzun yıllar Gençlerbirliği forması giyerim.

Bekir Yılmaz: Şampiyonluğunu geleceğini bilerek yola çıktık. Bu şampiyonluğumuz, taraftarlarımıza armağan olsun. Çok iyi bir seneyi geride bıraktık.

Rahmetullah Barışbek: Sene başından beri şampiyonluğu gerçekten çok istiyorduk. İlker kardeşim ile beraber Gençlerbirliği’nde Süper Lig’de forma giymek istiyoruz. İnşallah altyapıdan daha çok oyuncu çıkaracağız.

Ahmet İlhan Özek: Sezon başında şampiyon olmak için Gençlerbirliği’nde kalmak istediğimi belirtmiştim. Çok şükür ki, çok sevdiğim Gençlerbirliği ile yeniden Süper Lig’e çıktık. Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Sezonu da lider olarak tamamlayacağız.

Emrullah Şalk: Tırnaklarımızla kazıya kazıya şampiyonluğa ulaştık. Gençlerbirliği, camia olmayı başaran nadir kulüplerden biridir.

Erdem Özgenç: Aynı şehrin iki takımıyla iki sene üst üste şampiyonluk yaşadım. Benim için gurur verici bir durum oldu bu. Takım olarak çok güzel bir sezonu geride bıraktık. Bu ligin, mücadele ve puan toplama ligi olduğunu söylemek istiyorum. Yaptığımız iş kolay değildi. Mutluyuz.