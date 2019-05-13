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Murat Cavcav şampiyonluğu böyle kutladı
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MURAT CAVCAV ŞAMPİYONLUĞU BÖYLE KUTLADI

Başkan Murat Cavcav, ‘Şampiyon Gençlerbirliği’ tezahüratına katılarak, “Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk” dedi.

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Şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Esenboğa Havalimanı’nda takımını karşılayıp İlhan Cavcav Tesisleri’ne giden Gençlerbirliği Taraftarları, şampiyonluğun coşkusunu kulüp binasının önünde devam ettirdi.

Gecenin geç saatleri olmasına rağmen tesislere gelerek takımları ile beraber coşkuyu yaşayan taraftarlara seslenen Başkan Murat Cavcav, ‘Şampiyon Gençlerbirliği’ tezahüratına katılarak, “Söz vermiştik, sözümüzü tuttuk” dedi.

Şampiyonluğun ardından ilk açıklamasını tesislerde taraftarlara karşı yapan Cavcav, “Hep beraber mücadele ettik ve bu şampiyonluğu hak ederek aldık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Helal olsun size.“ dedi.

Bu açıklamasının ardından taraftarlarla beraber tezahüratlara katılan Murat Cavcav, kırmızı-karalı taraftarlara üçlü çektirdi.

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