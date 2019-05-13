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Gençlerbirliği taraftarlarından Esenboğa'da coşkulu karşılama
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GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARINDAN ESENBOĞA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Gençlerbirliği taraftarları, Esenboğa Havalimanı’na akın ederek Ankara’ya gelen şampiyon takımını tezahüratlarla karşıladı ve Süper Lig’in coşkusunu sonuna kadar çıkardı.

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TFF 1. Lig’de Gazişehir’i deplasmanda 2-0 yenen Gençlerbirliği, ligin bitmesine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmasını garantilemiş oldu.

Gaziantep’e gidip stadyumdaki yerini alan Gençlerbirliği taraftarları, maç sonunda şampiyonluğu oyuncuları ile beraber doyasıya kutladı.

Deplasmana gidemeyen çok sayıdaki kırmızı-karalı taraftarlar ise Esenboğa Havalimanı’na akın ederek Ankara’ya gelen şampiyon takımını tezahüratlarla karşıladı ve Süper Lig’in coşkusunu sonuna kadar çıkardı.

Esenboğa Havalimanı’nı bayram havasına çeviren Gençlerbirliği taraftarları, yaptıkları meşale şovları ile şampiyonluğun önemini Başkentte hissettirdi.

Gençlerbirliği otobüsünün arkasından konvoy yaparak ilerleyen taraftarlar, İlhan Cavcav Tesisleri’ne kadar kafile edip tesislerin içinde de şampiyonluğun heyecanını yaşadılar ve bu başarı sağlayanlara teşekkür ettiler.

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