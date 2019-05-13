﻿
Murat Cavcav: "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MURAT CAVCAV: "SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN HUZURU İÇİNDEYİZ"

Murat Cavcav: "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz"

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, şampiyonluk kupasını kırmızı-siyahlı kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın mezarına götürecekl

1215 Okunma

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Spor Toto 1. Lig'de sezonu hedefledikleri yerde bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Düştüğünüz sezon çıkmak gerçekten çok zor. Zoru başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de sezon boyunca başarılı bir performans sergilediklerini ve bunun da karşılığını Süper Lig'e yükselerek aldıklarını dile getiren Murat Cavcav, "Sezona başlarken kupayı onursal başkanımıza götüreceğimize söz vermiştik. Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz." diye konuştu.

"Kupa İlhan Cavcav'a gidecek." diyen Murat Cavcav, "Babamın ardından zor bir görev üstlendim. Onun gibi tecrübeli, duayen bir başkandan sonra görev yapmak çok zor. Acı tecrübeler edindik ama hepsi geride kaldı. Takım, yönetim kurulu, camia ve taraftarımızla kupayı alıp babama götüreceğiz. Ona 'Rahat uyu, İlhan Başkan' diyeceğiz." ifadelerini kulandı.

Kırmızı-siyahlı camianın İlhan Cavcav'ın emanetine "gözü gibi" bakacağını dile getiren Murat Cavcav, "Yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, malzemecimizden masörümüze aşçılarımızdan güvenlik görevlilerimize, bizi yalnız bırakmayan basınımıza ve özellikle de taraftarımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Gençlerbirliği'nin Süper Lig hasreti kısa sürdü
Ankaragücü'nden açıklama: "Dost ve kardeş kulübümüz Süper Lig'de"
Şampiyon takımın şampiyon taraftarlarından Klasspor'a özel açıklamalar
Arif Ölmez, ilk açıklamasını Klasspor'a yaptı
Gençlerbirliği'nin oyuncuları, Klasspor'a konuştu
Murat Cavcav şampiyonluğu böyle kutladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Sabri
13 Mayıs 201913:00
Başkan Hacettepeyide bir üst lige çıkar İlhan başkanımızın emanetidir sana hacettepemiz sana güveniyoruz sahipsiz bırakma hacettepemizi süper ligde gençlerbirliğimize başarılar diliyoruz murat başkan
1
Abdurrahman Kirmizi
13 Mayıs 201903:02
Super lig Sampiyonluk kupasi goturuyor sanki. Ilhan baskan 1. Lige dusmus olmaktan bence utanirdi. Zaten sezon boyu en AZ caba senden geldi simdide is bitince kahramansin. Ben hala gitmen gerektigini dusunuyorum
﻿