Gençlerbirliği düştüğü gün çıktı!

Bu sonuçla puanını 70'e çıkararak liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.



Müsabakanın ardından Gençlerbirliği'nin futbolcu ve teknik heyeti sevinçlerini az sayıda taraftarı ile paylaştı.



Gazişehir Gaziantep taraftarı ise Gençlerbirliği oyuncularını tribüne çağırarak tezahürat yaptı.



Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda küme düşen Gençlerbirliği, tam bir yıl sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.



Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Gençlerbirliği, sezonun 33. haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Yıldırım Mert Çetin ve Ayper Uludağ'ın golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, puanını 70'e yükselterek 12 Mayıs 2018'de düştüğü Spor Toto Süper Lig'e bir yıl sonra aynı gün döndü.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, yönetim kurulu, kırmızı-siyahlı futbolcular, teknik ekip ve taraftar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.



Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında olduğu Adana Demirspor ile Ankara'da oynayacağı maçla tamamlayacak.

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