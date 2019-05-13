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İbrahim Üzülmez: "Hiçbir başarı emeksiz olmaz"
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İBRAHİM ÜZÜLMEZ: "HİÇBİR BAŞARI EMEKSİZ OLMAZ"

İbrahim Üzülmez: "Hiçbir başarı emeksiz olmaz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük ve takımdaşlık olgusu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık" dedi.

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Sezon başından beri çok çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını aldıklarını ifade eden Üzülmez, şunları kaydetti:

"Sezonun meyvesini topladığımız için mutluyuz. Gençlerbirliği camiası çok değerli bir camiadır. Hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren oyuncu grubumuzla çok iyi bir sinerji yakaladık, güzel bir birliktelik oluşturduk, hep beraber takım bütünlüğünü yakalayarak mutlu sona ulaştık. Her başarının altında iyi bir emek var, hiçbir başarı emeksiz olmaz. Başarı kolay olmadı. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra oyuncularımızı bu maça motive etmek kolay olmadı. Futbolcularımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Gençlerbirliği camiasını hak ettiği hedefe ulaştırdılar. Oyuncularımızla beraber güzel bir bütünlük ve takımdaşlık olgusu ortaya koyarak mutlu sona ulaştık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum, çok karakterli bir gruba sahibim. İbrahim Üzülmez olarak geçen sene Çaykur Rizespor ile bu mutluluğu yaşadım şimdi de Gençlerbirliği ile bu mutluluğu yaşıyorum, şükürler olsun."
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