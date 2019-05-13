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Mustafa Kaplan: "Sivas maçına tamamen odaklanacağız"
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MUSTAFA KAPLAN: "SİVAS MAÇINA TAMAMEN ODAKLANACAĞIZ"

Mustafa Kaplan: "Sivas maçına tamamen odaklanacağız"

Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başında yedikleri golün kendilerini moral olarak düşürdüğünü belirtti.

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Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başında yedikleri golün kendilerini moral olarak düşürdüğünü belirtti.

Kaplan, maçın genelinde iyi bir futbol ortaya koyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Maçın geneline baktığınız zaman devreyi 1-0 önde kapattık ve bir avantaj yakaladık. İkinci yarının başında erken yediğimiz gol, takım savunması ve moral olarak bizi geriye düşürdü. Çıkarken kaptırdığımız bir topla da ikinci golü yedik ve moral olarak düştük ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. Bir sonraki maçımızı düşünerek üçer sarı kartları olduğu için Ante ile Boyd'u çıkarmak zorunda kaldık. 2-1'den sonra üçüncüyü de yiyebilirdik, ikinciyi de atabilirdik. Önümüzde hayati bir Sivas maçı var ve bu maça odaklanacağız. Bu ligde kalacağız. Biz iyi bir takımız, şanssız iki gol yedik ve mağlup olduk. Artık önümüzdeki Sivas maçına tamamen odaklanacağız. Medipol Başakşehir'i tebrik ederim."
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4
Eski Sag Kanat
13 Mayıs 201909:30
Hoca kotuye mazeret olmaz. Rakipte gol yedi baslari one egildimi?? Gol yiyince moral bozuluyorsa oyuncularin mental guc sorunu vardir. Sivasa karsida saldir saldira gerek yok beraberlik yeter artar bile..Planini dogru yap..
3
Serdar06
13 Mayıs 201908:50
2 kelam da karekter fakiri hakemlere etmek lazım.2 penaltımızı vermedi.Boyda yapılan penaltı.Sackoya ceza alanı çizgisinde yapılan penaltıymış.Bünyamin gezer anlattı.Bunları dile getirin.Yoksa doğramaya devam edecekler takımı.Geçen hafta Suat denen herif Rize lehine verdiği penaltıyı görünce bunların penaltının babası.Ank.gücünün hakalrını savunmaktan acizsiniz.Gördünüz mü Bu hafta Rizenın başkanı nasıl veryansın ediyor aleyhlerine verilen penaltı nedeniyle.
2
Serdar06
13 Mayıs 201908:46
Hoca takım hazır değil. RUHSUZ oynuyor.orta alan mücadele etmiyor.Bu sedatı oynatma artık.Mücadele edemiyor.Yerine gençlerden birini oynat.Ama tekmeye kafa soksunlar.Bak Emre Akbaba nasıl oynuyor.Örnek olsun.Ve sen de artık yeni sezonda bırak git senle olmuyor.Ya da menejer ol.Artık gerçekten üzülüyoruz.
1
Hüseyin Yılmaz
13 Mayıs 201903:59
Mustafa hoca 2 golün ofsayt olduğunu ve bir penaltımızın verilmediğini neden söylemiyor. Mehmet başkan Rizenin başkanı gibi neden ortalığı ayağa kaldırmıyor anlamış degilim. Böyle giderse bu hakemler hep aynı nasıl olsa bir baskı yok devam edecekler.
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