Mehmet Yiğiner: "Hakemler, hatadan ziyade art niyetli yönetiyor"

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yiğiner, "Buraya kazanmak için geldik. En azından berabere kalıp 1 puan almak istedik. İkinci yarının hemen başında ısınamadan gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hakem için diyecek bir şey yok. Genellikle takdir haklarını Başakşehir'den yana kullandı." diye konuştu.

İkinci yarının başında yedikleri golün kendilerine yakışmadığını vurgulayan Yiğiner, "En azından 5-10 dakika sağlam durabilseydik zannedersem puan ya da puanlar alırdık. İkinci yarının başında hemen gol yemek takımı olumsuz etkiledi. Gönül isterdi ki buradan 3 puanla ayrılalım. Takımımız iyi de mücadele ediyor. Kora kor mücadele ettik ama başaramadık. Önümüzdeki Sivasspor maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

"Hakemler, hatadan ziyade art niyetli yönetiyor"

Mehmet Yiğiner, hakemlerin karşılaşmaları art niyetli yönettiğini savundu.

Hakemlerin performansının ortada olduğunu vurgulayan Yiğiner, "Zaten Kulüpler Birliği de bildiri yayınlamıştı ama biz de altına imza atmamıştık, o zaman da söyledik. Hakemler, hatadan ziyade art niyetli yönetiyor. Bu kadar bariz hatalar olmaz. Dün ve ondan önceki haftalar gördük. Hakemlerde sıkıntı var. Hakemler ligin çok altında durdular. VAR ile bütün foyaları ortaya çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlerin ligin baskısını kaldıramadığını savunan Yiğiner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şekilde kararlar da bizim Süper Lig'in marka değerini düşürüyor. Oyun adil olmadığı zaman seyirciler de bir yere kadar stada gelir. Ondan sonra da derler ki gelsek de değişecek bir şey yok. Hakem buradan maçı alıp rakibe verecek diye. Onun olmaması lazım. Bizim de düşme ile ilgili az da olsa problemlerimiz var. Şampiyonlukla ilgili bir noktaya gelmiş camialar var, onların emekleri yenmemeli. Kendinden emin, adil yönetebilecek, bu tür maçları kaldırabilecek hakemlerin verilmesi lazım. Merkez Hakem Kurulu, gerek şampiyonluğu gerekse düşmeyi ilgilendiren maçlardan önce hakemlerle görüşme yapmalı. Artık onlarla eğitim programı mı olur, neler yapılır... Kimsenin hakkını bir yerden alıp bir tarafa vermemek lazım."