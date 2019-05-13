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Ankaragücü, İstanbul'da öne geçti ama yetmedi!
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ANKARAGÜCÜ, İSTANBUL'DA ÖNE GEÇTİ AMA YETMEDİ!

Ankaragücü, İstanbul'da öne geçti ama yetmedi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.

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Başkent ekibi karşısında 17. dakikada Tyler Boyd'un golüyle yenik duruma düşen Medipol Başakşehir ilk yarıyı da bu skorla geride kapattı.

İkinci yarıda daha farklı bir performans ortaya koyan Başakşehir, beraberlik golünü 46. dakikada Rijad Bajic ile buldu ve ikinci yarının başında eşitliği yakaladı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Robinho ise ceza sahası içinde dar açıdan golü attı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Medipol Başakşehir, ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üç puana uzandı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir 66 puana ulaştı ve lider Galatasaray'la puanları eşitleyerek şampiyonluk şansını son iki maça taşıdı.

MKE Ankaragücü ise 37 puanda kalırken haftayı 14. sırada tamamladı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

46. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Visca'nın içeriye çevirdiği topa altıpasta Bajic'in şık vuruşunda top filelere gitti: 1-1

59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden şutunda kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı sektirdi. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

70. dakikada Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, Korcan Çelikay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

80. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Sacko'nun yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara x, Kudryashov xx, Mahmut xx, Clichy xx, Gökhan xx, Soner x (Emre dk. 46 xx) (İrfan Can dk. 82 ?), Visca xx, Jojic x (Robinho dk. 60 x), Napoleoni xx, Bajic xxx

Yedekler: Volkan, Attamah, Mossoro, Adebayor, Uğur, Serdar, Alparslan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante Kulusic xx (Alihan dk. 86 ?), Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Thibault Moulin x (İlhan dk. 62 x), Hector Canteros x, Hadi Sacko x, Tyler Boyd x (Scarione dk. 84 ?), Dever Orgill x

Yedekler: Altay, Mehmet, Ender, Aydın, Zaur, Kaan, Furkan

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Boyd (dk. 17) (Ankaragücü), Bajic (dk. 46), Robinho (dk. 62) (Başakşehir)

Sarı kart: Pazdan (Ankaragücü) 
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1
ayni senaryo
13 Mayıs 201910:18
Bu kadar kotu oynanan macta bir kere dogru hereket yapip golu buluyoruz. Rakibin de oyle ahim sahim oyunu yok. Ikinci yari basinda golu yiyoruz. Ilginc olan ayni gateketlet yapilip geliniyor. Gelen ayni adam , vurusu yapan ayni ayak harejeti ile ayni adam . Ilkunde korcan son anda celip kurtarmisti. Ikincisi ayni yer ayni hareket gol oluyor. Hadi visca nin ortadina engel olamadiniz golu atan adama ikinci kez artistik gol attirma becerisi ne anlamadik. Hadi olan oldu beraberlik oldu. Sonra 6 oyuncunun hucimda kalip yine besiktas maci gibi kontra yeyip ikinci golu yeme nasil birsey. Ki boyd o pozisyonda pas verecek adam bulamiyor. Ilerde lalan o alti adami hucumda goren varmiydi. Top dondu bu sefer geride 4 adam. Alti kisi nerde. Hakem bile kosarak ceza sahasina geldi . Bizimkiler kosmadi . Yine ayni hareketler yine kaleci hatasi ve elimizi kolunuzu sallayarak alacagimiz puan heba oldu. Hakem zaten tarafli . Bir puan alacakken bu kontrayo yemek nasil oluyor. Ileriye vurulan dan dun toplar rakip alanda tac atiyoruz. Yuzune kaleye donse biraz gidip sut orta birsey yapsa top suta bari gitse . Yok o geriye veriyor ta kaleciye kadar gidiyor lslevi gelen topu rakip yari alana gonderiyor rasgele . Tenis maci gibi top aninda bize geri donuyor. Vakit gecirmis mi oluyoruz. Ileri gonderen bir tabe pas olumlu gitmedi. Ne hicum etmeyi ne defans yapmayi bilmiyoruz. Su kotu macta bile puan alabilir rahatlayabiliedik. Ama biz son maca kadar heyecan olsun diyorsak isimiz kotu. Yazik oldu. Herseyden once sizin emeklerinize
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