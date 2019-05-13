Ankaragücü, İstanbul'da öne geçti ama yetmedi!

Başkent ekibi karşısında 17. dakikada Tyler Boyd'un golüyle yenik duruma düşen Medipol Başakşehir ilk yarıyı da bu skorla geride kapattı.
İkinci yarıda daha farklı bir performans ortaya koyan Başakşehir, beraberlik golünü 46. dakikada Rijad Bajic ile buldu ve ikinci yarının başında eşitliği yakaladı.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye çıkan Robinho ise ceza sahası içinde dar açıdan golü attı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Medipol Başakşehir, ilk yarıyı geride kapattığı karşılaşmada MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üç puana uzandı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir 66 puana ulaştı ve lider Galatasaray'la puanları eşitleyerek şampiyonluk şansını son iki maça taşıdı.
MKE Ankaragücü ise 37 puanda kalırken haftayı 14. sırada tamamladı.
7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
46. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Visca'nın içeriye çevirdiği topa altıpasta Bajic'in şık vuruşunda top filelere gitti: 1-1
59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden şutunda kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı sektirdi. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
70. dakikada Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, Korcan Çelikay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
80. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Sacko'nun yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara x, Kudryashov xx, Mahmut xx, Clichy xx, Gökhan xx, Soner x (Emre dk. 46 xx) (İrfan Can dk. 82 ?), Visca xx, Jojic x (Robinho dk. 60 x), Napoleoni xx, Bajic xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Mossoro, Adebayor, Uğur, Serdar, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ankaragücü: Korcan xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Ante Kulusic xx (Alihan dk. 86 ?), Pinto xx, Sedat Ağçay xx, Thibault Moulin x (İlhan dk. 62 x), Hector Canteros x, Hadi Sacko x, Tyler Boyd x (Scarione dk. 84 ?), Dever Orgill x
Yedekler: Altay, Mehmet, Ender, Aydın, Zaur, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Boyd (dk. 17) (Ankaragücü), Bajic (dk. 46), Robinho (dk. 62) (Başakşehir)
Sarı kart: Pazdan (Ankaragücü)
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