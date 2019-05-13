Ankaragücü, İstanbul'da öne geçti ama yetmedi!

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ayni senaryo

13 Mayıs 201910:18

Bu kadar kotu oynanan macta bir kere dogru hereket yapip golu buluyoruz. Rakibin de oyle ahim sahim oyunu yok. Ikinci yari basinda golu yiyoruz. Ilginc olan ayni gateketlet yapilip geliniyor. Gelen ayni adam , vurusu yapan ayni ayak harejeti ile ayni adam . Ilkunde korcan son anda celip kurtarmisti. Ikincisi ayni yer ayni hareket gol oluyor. Hadi visca nin ortadina engel olamadiniz golu atan adama ikinci kez artistik gol attirma becerisi ne anlamadik. Hadi olan oldu beraberlik oldu. Sonra 6 oyuncunun hucimda kalip yine besiktas maci gibi kontra yeyip ikinci golu yeme nasil birsey. Ki boyd o pozisyonda pas verecek adam bulamiyor. Ilerde lalan o alti adami hucumda goren varmiydi. Top dondu bu sefer geride 4 adam. Alti kisi nerde. Hakem bile kosarak ceza sahasina geldi . Bizimkiler kosmadi . Yine ayni hareketler yine kaleci hatasi ve elimizi kolunuzu sallayarak alacagimiz puan heba oldu. Hakem zaten tarafli . Bir puan alacakken bu kontrayo yemek nasil oluyor. Ileriye vurulan dan dun toplar rakip alanda tac atiyoruz. Yuzune kaleye donse biraz gidip sut orta birsey yapsa top suta bari gitse . Yok o geriye veriyor ta kaleciye kadar gidiyor lslevi gelen topu rakip yari alana gonderiyor rasgele . Tenis maci gibi top aninda bize geri donuyor. Vakit gecirmis mi oluyoruz. Ileri gonderen bir tabe pas olumlu gitmedi. Ne hicum etmeyi ne defans yapmayi bilmiyoruz. Su kotu macta bile puan alabilir rahatlayabiliedik. Ama biz son maca kadar heyecan olsun diyorsak isimiz kotu. Yazik oldu. Herseyden once sizin emeklerinize