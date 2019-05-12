﻿
Gençlerbirliği taraftarı Esenboğa'ya akıyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI ESENBOĞA'YA AKIYOR...

Gençlerbirliği taraftarı Esenboğa'ya akıyor...

Şampiyon takımın şampiyon taraftarları Gaziantep dönüşü takımı karşılaşmaya Esenboğa havaalanına gidiyor.

695 Okunma

Gazişehir'i deplasmanda yenerek Süper Lige çıkmayı garantileyen Gençlerbirliği'nde taraftarlar Gaziantep'ten dönen takımı karşılamak için Esenboğa Havaalanına gidiyor.

Saat 23:00 civarı inecek takımı karşılamak için organizasyon düzenleyen Gençlerbirliği taraftarları takımlarını Esenboğa Havaalanı İç Hatlar çıkış terminalinde karşılayacak.

Klasspor özel röportajları ile şampiyonluk sevincini sizle paylaşacak...
Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerbirbirliği'ne kutlama
Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de...
3
Başkentin suskun golcüleri
2
Ankaragücü ve Gençlerbirliği ince hesap yapıyor
Meriç Enercan, TSYD Ankara'nın konuğu oldu
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿