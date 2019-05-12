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Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerbirbirliği'ne kutlama
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KILIÇDAROĞLU'NDAN GENÇLERBİRBİRLİĞİ'NE KUTLAMA

Kılıçdaroğlu'ndan Gençlerbirbirliği'ne kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankara ekibi Gençlerbirliği ve Ege temsilcisi Denizlispor’u, sosyal medya hesabından kutladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bitime bir hafta kala Spor Toto Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Ankara ekibi Gençlerbirliği ve Ege temsilcisi Denizlispor’u, sosyal medya hesabından kutladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şunları ifade etti:

“Süper Lig’e yükselmeyi başaran Gençlerbirliği ve Denizlispor camiasını kutluyorum. Her iki takımımıza da gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig’de başarılar diliyorum.”
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