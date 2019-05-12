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Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de...
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GENÇLERBİRLİĞİ YENİDEN SÜPER LİG'DE...

Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de...

Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

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STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Ali Tuna

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: GünayUğur, Ahmet, Yalçın, Poepon (Dk.63 Sow), Kerim (Dk.63 Jefferson), Segbefia, Mehmet Erdem, Del Valle, Bjarnason (Dk.76 Gökhan), Erhan

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah, Ahmet, Yıldırım, Berat, Ahmet İlhan (Dk.85 Stancu), Sessegnon (Dk.75 Bekir), Arnason, Deniz, Selçuk, Alper (Dk.87 Halil İbrahim), Jaılton

GOLLER: Dk.44 Yıldırım, Dk.69 Alper (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Segbefia, Yalçın,Jefferson (Gazişehir Gaziantep) Ahmet (Gençlerbiriliği)

Spor Toto 1. Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yenen Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ahmet´in ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Sessegnon´un kafa vuruşu kalecide kaldı.

29´uncu dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Segbefia´nın vuruşunu savunma kale çizgisinden çıkardı.

44´üncü dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında Sessegnon'un pasıyle buluşan Yıldırım, topu ağlara gönderdi: 0-1.

69´uncu dakikada orta alandan gönderilen pasla ceza sahası içerisinde buluşan Alper´in vuruşu ağlara gitti: 0-2.
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