﻿
Mustafa Kaplan: "Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN: "KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞU BİZİ BAĞLAMIYOR"

Mustafa Kaplan: "Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor"

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

1027 Okunma

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman 6'ya 2 top kapma oyunuyla devam etti. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular tek pasla gol vuruşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, 3'e 1 şut çalışması ve tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

'Onlar düşüşte'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçla ilgili yaptığı açıklamada, rakibin 4 haftadır kazanamadığını belirterek, 'Onlar düşüşte. Bizim maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Biz de Kayserispor maçından sonra maç kazanamadık.' dedi.

Ligde 37 puanda olduklarını, pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları durumunda rahatlayacaklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

'Ortada 3 puan var, Medipol Başakşehir de biz de talibiz. Bizim kimseden çekinecek tarafımız yok. Onlarda da 4 haftadır kazanamamanın stres ve baskısı var. Onlar da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlar. Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor. Kendi işimize bakıyoruz.'

1
Başkentin suskun golcüleri
1
Ankaragücü ve Gençlerbirliği ince hesap yapıyor
Keçiörengücü, 1. Lig'e iddialı geliyor
Meriç Enercan, TSYD Ankara'nın konuğu oldu
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Serdar06
10 Mayıs 201923:05
Hoca bizi düşme stresine soktun. Bursa Antalya yı yendi.Yarın göztepe de sivası yener. Puan olarak bizi yakalr.Benim başakşehir maçından ümidim yok.İçerde sivası y enemezsek düşeriz.Bu oyunla da gelemeyiz.Takım son üç dört maç ruhsuzdu.Bir de buna art niyetli hakem kararları eklenince bu duruma düştük.İşimiz zor.Özellikle Altaylı iyi oynaması gerekir.Ciddiyetsizliği bi kenara bırakmalı artık.Hoca da durumu artık ciddiye almalı.Yoksa yavaş yavaş gideriz 1.lige.Futbolcuların alacakları varsa ödenmeli.Şimdiden sivas maçına konsantre olmalıyız.
﻿