Mustafa Kaplan: "Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor"

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman 6'ya 2 top kapma oyunuyla devam etti. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular tek pasla gol vuruşu çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, 3'e 1 şut çalışması ve tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

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'Onlar düşüşte'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçla ilgili yaptığı açıklamada, rakibin 4 haftadır kazanamadığını belirterek, 'Onlar düşüşte. Bizim maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Biz de Kayserispor maçından sonra maç kazanamadık.' dedi.

Ligde 37 puanda olduklarını, pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları durumunda rahatlayacaklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

'Ortada 3 puan var, Medipol Başakşehir de biz de talibiz. Bizim kimseden çekinecek tarafımız yok. Onlarda da 4 haftadır kazanamamanın stres ve baskısı var. Onlar da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlar. Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor. Kendi işimize bakıyoruz.'