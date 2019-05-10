Başkentin suskun golcüleri

Ankaragücü Süper Lige tutunma, Gençlerbirliği de Birinci Futbol Ligi’nde lider götürdüğü yarışı şampiyon tamamlama mücadelesinde son üç haftaya girerken, iki takımın iki golcü isminin düşen performansı, teknik adamları düşündürüyor.

Ankaragücü’ne devre arasında katılan Jamaikalı forvet Dever Orgill, son dönemde aranır hale geldi.

Sarı-lacivertli ekipte görev almaya başladıktan sonra attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan ve ülkesinin milli takımına yeniden çağrılan Orgill, 6 haftadır gole uzak kaldı.

Ankaragücü forması altında, 6 kez gol sevinci yaşayan Orgill, son golünü, takımının deplasmanda 3-1 kaybettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçında attı.

Antalyaspor karşısında kazanılan 4-2’lik maçta, 3 gol atma başarısı gösteren Orgill, sonrasında bu çıkışını sürdüremedi. Sarı-lacivertli ekibin

Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, oyuncusunun kritik maçlarda attığı gollerin kendilerine önemli puanlar kazandırdığını hatırlatıp, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kendisiyle özel bir görüşme yaptı ve moral vermeye çalıştı.

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STANCU’NUN HIZI KESİLDİ

Sezonun ikinci yarısı başlarken, yeniden Beştepe’ye dönen lider Gençlerbirliği’nin forvet hattının güçlenmesini sağlayan Romen santrfor Bogdan Stancu da hızını koruyamayan isim oldu.

10 Mart tarihinde, 25. haftada Eryaman Stadı’nda oynanan ve Gençlerbirliği’nin 1-0 kazandığı Altay maçında penaltıdan golü atan Stancu, 8 haftadır gol hasreti çekiyor.

Tecrübeli oyuncu, Çıktığı ilk maçlarda 5 gol atma başarısı göstermişti.

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FATY SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Ankaragücü’nün devre arasında takım listesine ismini yazmadığı Senegalli futbolcusu Ricardo Faty, sözleşmesini tek taraflı fesih etti.

Faty, sosyal medya hesabından, Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak 3 dilde yaptığı açıklamada;

“Kadro dışı bırakılmamın ve ödenmeyen maaşlarımın ardından, kulübümle sözleşme feshetmekten başka seçeneğim kalmamıştır. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eder, takım arkadaşlarıma sezonun kalan maçlarında bol şans dilerim” ifadelerini kullandı.