Ankaragücü ve Gençlerbirliği ince hesap yapıyor

Gençlerbirliği şampiyonluk yarışında, Ankaragücü ise lige tutunma mücadelesinde rakiplerine oranla büyük avantaja sahip durumda. Ancak, futbolun sürprizlere açık olması, herkesi meraklı bekleyişe sürüklüyor.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 3, Birinci Futbol Ligi’nde de bitime 2 hafta kala, kümeye tutunma yarışında heyecan artıyor.

Süper Lig’de sezonun bitimine 3 hafta kala Akhisarspor 25 puanla son sırada yer alırken, 17. sırada 30 puanla Bursaspor, 16. sırada da 32 puanlı BŞB Erzurumspor bulunuyor. 33. puanlı Göztepe ise düşme tehlikesini en yakından hisseden ekip olarak dikkati çekiyor.

Akhisarspor, gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Ege ekibi, son 3 haftaya, düşme hattının üzerindeki Göztepe’nin 8 puan gerisinde girdi.

TAKIMLARIN YARISI DÜŞME İHTİMALİNDE

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasına karşın ligdeki 18 takımın yarısının, matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig’e düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 38 puanla 10. sırada bulunan Kasımpaşa da dahil olmak üzere 8 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 40 puanla 9. sırada yer alan Çaykur Rizespor ve üzerindeki takımlar ise bu riski taşımıyor.

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DÜŞME HATTININ KRİTİK MAÇI

Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala en dikkat çeken mücadele olarak 17. sırada yer alan Bursaspor ile 33 puanla düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe arasındaki karşılaşma olarak gözüküyor.

31. hafta sonunda aralarında yalnızca 3 puan bulunan iki takım, 33. haftada Bursa’da karşı karşıya gelecek.

ANKARAGÜCÜ’NDEN 5 PUAN FARK

37 puanla 14. sırada bulunan Ankaragücü, düşme hattındaki son takım olan BŞB Erzurumspor’dan 5, ardından gelen Bursaspor’dan 7 puan önde ve kalan 3 maçöncesinde, büyük bir avantaja sahip olsa da tedirginliği yaşıyor. Ankaragücü’nün kalan 3 maçı da kritik.

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HER MAÇ FİNAL GİBİ

Süper Lig’de matematiksel olarak düşme ihtimali bulunan takımların kalan maçları sırasıyla şöyle:

Akhisarspor: Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor (D)

BŞB Erzurumspor: E.Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, Kayserispor (D)

Bursaspor: Antalyaspor (D), Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D)

Göztepe: Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D), MKE Ankaragücü.

Fenerbahçe: Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor.

MKE Ankaragücü: Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Göztepe (D)

Demir Grup Sivasspor: Göztepe (D), MKE Ankaragücü (D), Galatasaray.

Kayserispor: Kasımpaşa, Akhisarspor (D), BŞBe Erzurumspor.

Kasımpaşa: Kayserispor (D), Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D)

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BİR BİLETE 6 ADAY

Spor Toto Birinci Futbol Ligi’nde zirve yarışı ve play-off’a kalma mücadelesi ilgi çekiyor. 67 puanlı lider Gençlerbirliği, kalan 2 maçından birinde berabere bile kalsa, Süper Lige yükselecek.

66 puana sahip takipçisi Denizlispor ise bu hafta kendi sahasında, ligden düşen ve genç bir kadro ile mücadele eden Karabükspor’u ağırlayacağı için çok daha büyük bir avantaja sahip.

Hatayspor, play-off’u garantilemiş durumda. Bordo-beyazlılar, direk çıkma adına, kendi maçlarını kazanıp, rakiplerinin kaybetmesini bekleme gibi çok az da olsa şansını sürdürüyor.

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İlk iki takımın doğrudan Süper Lige çıkacağı zorlu maratonda, play-off yarışı veren 6 takım, son bileti almak için çaba gösteriyor. 56 puana sahip iki takım Gazişehir ve Osmanlıspor, 4 ve 5. basamakta.

Altınordu 54 puanla 6., Adanademirspor ve Ümraniye ise 52 puanla 7 ve 8. takım olarak, son iki haftaya giriyor. Gazişehir son hafta maçını, deplasmanda Karabükspor ile oynayacağından, Hatayspor’dan sonra play-off’a en yakın takım konumunda.

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RAKİPLERİ İDDİASIZ

Son iki haftaya 5, sırada giren Osmanıspor, ligde iddiası kalmayan takımlardan Altay’ı sahasından ağırlarken, Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Diğer maçlar ise şöyle:

Gençlerbirliği: Gazişehir (d), Adana Demirspor.

Denizlispor: Karabükspor, İstanbulspor (d)

Hatayspor: Giresunspor, Balıkesir (d)

Altınordu: Boluspor, Giresunspor (d)

Adana Demirspor: Balıkesir, Gençlerbirliği (d)