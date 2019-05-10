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Meriç Enercan, TSYD Ankara'nın konuğu oldu
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MERİÇ ENERCAN, TSYD ANKARA'NIN KONUĞU OLDU

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından ve duayen gazeteci Meriç Enercan, “TSYD Ankara Buluşmaları’’  etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından ve gazeteci Meriç Enercan, “TSYD Ankara Buluşmaları’’  etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Meriç Enercan, TSYD Ankara Şubesi’nde spor yazarları ve Ankara Üniversitesi ile  Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencileriyle  buluştu.

Enercan, İletişim Fakültesi öğrencilerine öğrencilik yıllarını, mesleki deneyimlerini, gazetecilik anılarını, spor yazarlığı ve spor geçmişine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezon son kez organize edilen söyleşide, ortalamanın üzerinde eğitim almış büyüklerden biri olduğunu vurgulayan Meriç Enercan, “İnsanlar zaman zaman okuluna , öğrenimine, dalına kızsa da her ne olursa olsun yaptığı işin değerini vermeli ve eğitimini almalı diye düşünüyorum.” dedi.

Mesleğe yerel gazeteyle başlayıp spor muhabirliğiyle son veren Enercan, geçiş dönemini şöyle aktardı:

“Mesleğe yerel gazeteden başladım. Spor muhabirliğine ise Hürriyet’te stajyer olarak başladım. Daha önce belediye muhabirliği, kent muhabirliği, siyasi muhabirliği yaptım. Sonrasın da Fotospor maceram oldu. 2 sene sonra Hürriyet’e geri dönüp en sonda 2014 yılbaşında emekli oldum. Sonrasında dernek yöneticiliği yaptım. Yaptığım her işten büyük keyif aldım.  Birçok sıkıntı çekmeme rağmen gazetecilik mesleğinden devam ettim. Hatalarımı düzelterek yoluma devam ettim.”

“Keşkelerden çok iyikim oldu”

Meriç Enercan,bu zamana kadar aklından geçen her şeyi yaptığını aktardı. Bu meslekten pişman olmadığını dile getiren Enercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi ki bu mesleği seçmişim. Basketbol Antrenörlüğü yaptım. Yetiştirdiğim oyuncular içinde çok iyi basketbolcular çıkmadı ama doktor çıktı, inşaat mühendisi çıktı. Ben onları sokaktaki kötü alışkanlıklardan kurtardım. Bunların hepsi yaptığım mesleğin doğru ve iyi olduğunun kanıtı olarak bana geri döndü.”

“Yeri geldi izinlerimi kullanmadım ama hiç yorulmadım bu meslekten”

Mesleğin zorluklarına rağmen hiç yorulmadan sıkılmadan bu mesleği yaptığını söyleyen Meriç Enercan:

“4 yıl haftalık izin kullanmadım, aylık izin kullanmadım, yıllık izin kullanmadım. Günde en az 10 saat 12 saat çalıştım, hiç oturup ağlamadım. O işi üstlendiysem ve yapacaksam ağlamadan sızlamadan yapacaksın. Şimdi bakıyorum arkama, hata da yapmışım ama vicdanen rahatım.”  diye konuştu.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, etkinliklere bu sezon için ara verildiğini ve yeni sezonda yeni projelerle bir arada olacaklarını söyledi.

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