Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
10 Mayıs Cuma
20: 30 Antalyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göçek
11 Mayıs Cumartesi
16: 00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Serkan Çınar
19: 00 Fenerbahçe - Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19: 00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
12 Mayıs Pazar
16: 00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya
19: 00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Mayıs Pazartesi
20: 00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
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