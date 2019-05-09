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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 32. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

10 Mayıs Cuma

20: 30 Antalyaspor - Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 Mayıs Cumartesi

16: 00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Serkan Çınar

19: 00 Fenerbahçe - Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19: 00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

12 Mayıs Pazar

16: 00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor: Halis Özkahya

19: 00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Mayıs Pazartesi

20: 00 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır
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