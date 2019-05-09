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Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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SPOR TOTO 1. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 16.30'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

11 Mayıs Cumartesi:

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: Efe Tanrıverdi

Eskişehirspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka

12 Mayıs Pazar:

Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Mete Kalkavan

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: Erkan Özdamar

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek

Hatayspor-Giresunspor: Ali Şansalan

Altınordu-Boluspor: Ümit Öztürk

Osmanlıspor-Altay: Özgür Yankaya
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