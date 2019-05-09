Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı saat 16.30'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
11 Mayıs Cumartesi:
Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: Efe Tanrıverdi
Eskişehirspor-Adanaspor: Sarper Barış Saka
12 Mayıs Pazar:
Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok: Mete Kalkavan
Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: Erkan Özdamar
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Bahattin Şimşek
Hatayspor-Giresunspor: Ali Şansalan
Altınordu-Boluspor: Ümit Öztürk
Osmanlıspor-Altay: Özgür Yankaya
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