Murat Ilıkan: "Ankaragücü tarihi, şeref ve şanla dolu"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ı ziyaret etti.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Murat Ilıkan, Ankaragücü yönetiminin yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkent ekibine başarılar diledi.

"Ankaragücü tarihi, şeref ve şan ile dolu"

Ankaragücü’nün tarihinin, şeref ve şanla dolu olduğunu vurgulayan MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Ziyaretten ziyadesiyle memnun olduk. Ankaragücü şehrimizin en önemli marka değerlerinden biridir. Tarihi, şerefle ve şanla dolu bir kulübümüzdür. Ankaragücü’müze sahip çıkmak her Ankaralının önceliği olmalıdır. Bizler her zaman olduğu gibi kulübümüzün yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin sonunda, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Murat Ilıkan’a adının yazılı olduğu sarı-lacivertli formayı hediye etti.