Mustafa Kaplan, eksikleri kafasına takmıyor

Süper Lig’de sezonu iyi bir yerde bitirmek için mücadelesini sürdüren Ankaragücü’nde Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor’dan son dakikada yediği penaltı golüyle 1 puana razı olan Başkent ekibi, Başakşehir karşılaşması öncesi yaptığı tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine çevirdi.

Djedje ve Moke’nin sakatlığı sürüyor

Birkaç haftadır sakatlığı devam eden Brice Djedje ve Ç.Rizespor maçında darbeye dayalı olarak yaşadığı sıkıntı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Wilfried Moke, yapılan taktik antrenmana katılmadı. Bu iki oyuncunun, İstanbul’a gidecek kafilede yer alamayacağı öğrenildi.

Cebrail, ilk maçında cezalı durumuna düştü

Sezonun devre arasında Şanlıurfaspor’dan transfer edilen ve Rize ekibi karşısında ilk kez oynama şansı bulan Cebrail Karayel, bu maçta gördüğü sarı kart yüzünden sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk müsabakada cezalı durumuna düştü.

İlk maçında oyunuyla beğeni toplayan 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail, sezonun ilk yarısında Şanlıurfaspor formasıyla 3 sarı kart görmüştü. Yaklaşık 5 ay sonra Ankaragücü forması ile resmi bir maça çıkan yetenekli oyuncu, bu sezon gördüğü toplam sarı kart sayısı 4’e çıktığı için 1 maç formasından uzak kalacak.

Mustafa Kaplan, defans 4’lüsüne kavuştu

Sarı kart cezası nedeniyle son maçta oynayamayan başarılı oyuncular Pinto ve Kitsiou, Başakşehir deplasmanında forma giyebilecek. Mustafa Kaplan, bu iki oyuncunun dönmesiyle ezberlenen Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto’dan oluşan defans 4’lüsüne tekrar dönecek.

Kaptan Sedat’ın yanında ve önünde kim oynayacak?

Çaykur Rizespor maçının ilk dakikalarında sakatlanan Moke’nin yerine oyuna dahil olan Moulin’in Başakşehir maçı öncesi yapılan çalışmalarda ilk 11’de denendiği belirtildi. Ön libero bölgesinde oynayan Kaptan Sedat’ın yanında Moulin’in, önünde ise Canteros’a şans verileceği öğrenildi. Forvet arkası oynayabilen Oscar Scarione’nin de hazır tutulduğu, aksi bir durumda kendisine forma şansı geleceğinin aktarıldığı belirtildi.

Canteros’un defansif özellikleri ortaya çıkarılacak

Arjantinli oyuncu Canteros’un geçmişte oynadığı takımlarda, orta sahanın merkezinde oynadığı biliniyor. Mustafa Kaplan’ın Arjantinli oyuncu ile bu konuyu konuştuğu ve Başakşehir maçında savunmaya dayalı özelliklerinden de faydalanmak istediğini oyuncuya aktardığı bildirildi. Yıldız oyuncu Hector Canteros’un Mustafa Kaplan’ın bu isteğine olumlu cevap vererek oyun içerisinde üzerine düşeni yapacağının garantisini verdiği bildirildi.

Mustafa Kaplan, Orgill ile konuştu

Ankaragücü’nün en golcü oyuncusu konumunda bulunan Dever Orgill, son haftalarda bu başarısından uzak bir görüntü çiziyor. Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın Jamaikalı oyuncu ile özel konuşarak sıkıntılarını dinlediği ve maçlara yoğunlaşması gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi. Bu konuşmanın ardından golcü oyuncunun, kalan 3 haftada atacağı gollerle taraftarlara kendisini affettireceğinin sözünü paylaştığı aktarıldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan’ın Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Altay Bayındır – Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto – Sedat (K), Moulin, Canteros – Sacko, Boyd – Orgill