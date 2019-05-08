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Ankaragücü'nden Grup Başkanvekillerine ziyaret
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ANKARAGÜCÜ'NDEN GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE ZİYARET

Ankaragücü'nden Grup Başkanvekillerine ziyaret

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekillerini ziyaret etti.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekillerini ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tosun ve MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’na hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Mehmet Yiğiner, grup başkanvekillerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda grup başkanvekillerine üstünde isimlerinin yazılı olduğu Ankaragücü forması veren Başkan Mehmet Yiğiner, ayrıca üstünde sarı lacivert renklere sahip Ankaragücü tesbihi hediye etti.

 
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