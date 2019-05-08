Ekrem İmamoğlu, Galatasaray kongresine damga vurdu!

Galatasaray'ın Mayıs ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak'ın açıklamaları damga vurdu. Kozak, '23 Haziran'da, şampiyonluğumuz da dahil her şey çok güzel olacak. Aynen İmamoğlu'nun söylediği gibi. Tanrı, İmamoğlu'nu bu memlekete bağışladı. Allah yardımcısı olsun. İnşallah o gün 23 Haziran akşamı yalnızca biz değil Türkiye'nin bayram yapacağı bir akşam olacak.' dedi.

'23 HAZİRAN'DA NOKTAYI KOYACAĞIZ'

Kozak, 'Bunu gönülden temenni ediyorum. Hepimize düşen görev var. Tutacağız kulağından gelmeyeni de götüreceğiz. 23 Haziran'da noktayı koyacağız. Memleketin kurtuluşunu, çoluğumuzun çocuğumuzun tek çıkış yolu 23 Haziran'da bir zafer kazanmasıdır bu genç delikanlının. Allah onun da yardımcısı olsun, memleketin de yardımcısı olsun, hepimizin de yardımcısı olsun. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum' ifadelerini kullandı.

'UMARIM BU SON TOPLANTIMIZ OLMAZ'

Konuşmanın sonunda Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun 'Umarım bu son divan toplantımız olmaz' esprisi de salonda gülüşmelere neden oldu.