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Gençlerbirliği'nde Gazişehir hazırlıkları sürüyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GAZİŞEHİR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Gençlerbirliği'nde Gazişehir hazırlıkları sürüyor

Pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

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Pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.

İkinci bölüme dar alanda top kapma oyunu ile geçen futbolcular günü de dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.
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