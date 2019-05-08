Ankaragücü, U14 takımından umutlu

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Ankaragücü U14 takımı, Elit U14 Ligi’nde mücadele ettiği 3. Grupta 24 maçta 16 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 51 puan ile grubunu 2. tamamladı ve Türkiye Şampiyona’sına gitmeye hak kazandı.

Grup müsabakalarında 53 gol atıp 24 gol yiyen Ankaragücü U14 takımı teknik sorumlusu Gökhan Özdere, “Sezon başından beri büyük emek sarf ettik ve karşılığını aldık. Şampiyonada da mücadelemizi sürdürecek ve kulübümüze yakışır sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü U14 takımı, bugün şampiyona için Antalya’ya gitti.