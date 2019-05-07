Etlikspor'dan Tunç Altındağ'a yarım düzine gol

Ankara 2. Amatör Lig 3. Grup'ta bir üst lige çıkma mücadelesi veren Etlikspor, Tunç Altındağ karşısında 6- 0 galip geldi.

Etlikspor farklı galip geldi. Ankara 2. Amatör Ligin 6. haftasında 19 Mayıs 2 Nolu Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada Tunç Altındağ’ı 6-0’lık skorla mağlup eden Etlikspor, galibiyet serisini 4’e çıkardı. Bu galibiyetle Etlikspor 12 puanla grubunda 2. sırada yer aldı.

6-0 Etlikspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada golleri; 11. dakikada Tahsin Şahin, 20. dakikada Mehmet Kalebayır, 32 ve 49. dakikada Murat Karataş, 42. dakikada Eren Söylemez, 87. dakikada Çağrı Nuray kaydetti.

Kemal Çiloğlu yönetimindeki Etlikspor, şu 11 ile sahaya çıktı: Doğan Can Demirci, İsmail Şahinkaya, Muhammed Yasir Ünlü, Selman Şimşek, Kerem Erkmen, Tahsin Şahin, Mehmet Serkan Çoksever (dk. 66 Çağrı Nuray), Mehmet Kalebayır, Eren Söylemez (dk. 80 Enes Uğur Gökdemir), Mertcan Tanlak, Murat Karataş (dk. 80 Çağrı Bayar).

BAŞKAN GÜRBÜZ TAKIMI KUTLADI

Etlikspor Kulüp Başkanı Erol Gürbüz, 6-0 kazanılan Tunç Altındağ karşılaşmasında takımın göstermiş olduğu mücadelenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek futbolcuları kutladı. Gürbüz, takımın teknik sorumlusu Kemal Çiloğlu'na da emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bir üst lige çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Gürbüz, sezonu üst sırada bitirmek istediklerini söyledi ve ekledi: "Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ekipte yer alan tüm futbolcu kardeşlerim büyük bir özveriyle maçlara hazırlanıyor. Bu takım genç, çok koşan, kazanmaya istekli bir oyun ortaya koyan kadrodan oluşuyor. Hepsine güveniyorum. Başarılı olacağımıza, bir üst lige çıkacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

Takım, karşılaşma öncesi Kulüp Başkanı Erol Gürbüz'ün Aşık Ofset Tesisleri'nde verdiği moral ve motivasyon kahvaltısında bir araya gelerek, güzel futbol ve galibiyet konusunda söz/görüş birliği oluşturmuştu.