Tamer Tuna: "Son düdüğe kadar mücadele sürecek"

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Medipol Başakşehir ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından kümede kalma umutlarını artıran Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç çalıştırıcı, 'Son iki maçı kazanmamız çok önemliydi. Şimdi önümüzde Sivasspor, Bursaspor ve Ankaragücü müsabakaları var. Geride kalan 2 maçta inancı, kaybedilmiş birlikteliği tekrar sağlamış olmak ve bunun galibiyetlerle gelmesi çok sevindirici. Ben bu takımın geriye döneceğini hep biliyordum. Son haftaya kadar, son bitiş düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğimize inanıyorum. Şu anda Erzurumspor'un 1 puan, Bursaspor'un 3 puan önündeyiz. Bunu son haftaya kadar götürmek istiyoruz' dedi.



Her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini ifade eden Tamer Tuna, 'Maçlar çok zor geçecek. Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız. Fikstür avantajını taraftarımızla nasıl gerçekleştirebileceğimizi ve bunun bize sağladığı avantajları çok iyi biliyoruz. Onların coşkusunu, tutkusunu, bağını ve ruhunu iyi tanıyoruz. O ruhla var olan bir takım sahada olduğu sürece bu fikstür avantajını kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ancak karşılaşmalardan mutlaka sonuç almamız gerekiyor' yorumunu yaptı. Tuna, iyileşen Gassama'nın yanı sıra Agbenyenu'nun da takımla çalışmalara başladığını, Yasin, Ghilas, Grillo, Kadu, Traore, Hakan ve Atakan'ın sakatlıklarının devam ettiğini söyledi. Antrenmanı Başkan Mehmet Sepil de izledi. Sepil, idmanda Tuna ve ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.