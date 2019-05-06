Son 3 haftaya ateş hattında giren ekipler ligde kalamıyor

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken, gözler bir yandan ateş hattına çevrildi. Ligin son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya son 3 sırada giren ekiplerin sezon sonunda küme düştüğü görüldü.
Spor Toto Süper Lig'de 31'inci haftada alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanırken, son 3 basamak Büyükşehir Belediye Erzurumspor (32 puan), Bursaspor (30 puan) ve Akhisarspor'dan (25 puan) oluştu.
BB Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u yenerek aldığı kritik galibiyetle rakibinin 2 puan önüne geçerken 16'ncı sıraya yükseldi, yeşil beyazlı ekip ise 17'nci sıraya geriledi. Sahasında Antalyaspor karşısında 4 gollü galibiyet alan Göztepe ise puanını 33'e yükselterek avantajını sürdürdü ve 15'inci sıradaki yerini korudu. Akhisarspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybederek ligin dibine demirledi.
2006/07 SEZONUNDAN SONRA KİMSE BAŞARAMADI
Süper Lig'in son 11 sezonuna bakıldığında ise son 3 haftaya ateş hattında giren ekiplerin kendisini kurtaramadığı ve sezon sonunda küme düştüğü görülüyor.
Son olarak 2006/07 sezonunda Gaziantepspor, son 3 haftaya 36 puanla 16'ncı sırada girmesine karşın elde ettiği 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 43'e yükselterek ligi 11'inci basamakta tamamladı. Buna karşın o sezon son 3 haftaya 38 puanla 13'üncü sırada giren Antalyaspor, kalan haftalarda sadece bir beraberlik alınca 16'ncı basamağa gerileyerek sezon sonunda küme düştü. O sezon son iki sıra ise değişmezken küme düşen diğer ekipler Kayseri Erciyesspor ve Sakaryaspor oldu.
BURSASPOR SON 3 SEZONDUR KABUS YAŞIYOR
Bundan 8 sezon önce Süper Lig'i şampiyon olarak noktalayan ve ateş hattında yer alan ekipler arasında bu unvana sahip tek takım olan Bursaspor, son 2 sezonda da küme düşme korkusunu yakından hissetti.
Geçtiğimiz sezon 30'uncu haftaya ateş hattının 4 puan önünde giren yeşil beyazlılar arka arkaya aldığı 2 galibiyetle aradaki puan farkını 7'ye yükseltirken; son 3 maçta mağlup olmasına karşın sezonu 13'üncü sırada tamamladı. Önceki sezon ise Bursaspor, 27'nci hafta Kardemir Karabükspor'u yenerken küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Ancak arka arkaya gelen 6 mağlubiyet sonrası 15'inci sıraya gerileyen yeşil beyazlılar, 16'ncı Çaykur Rizespor'un sadece 2 puan önündeydi. Son maçta ise deplasmanda Trabzonspor'u yenen yeşil beyazlılar, Rizespor'un da kazanmasına karşın puan farkını korudu ve ligde kalmayı son anda başardı.
Son 11 sezon içerisinde son 3 haftaya son 3 sırada giren ve sezon sonu küme düşen ekipler ise şöyle;
2017/18: Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor
2016/17: Çaykur Rizespor, Gaziantespor, Adanaspor
2015/16: Sivasspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu
2014/15: Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor
2013/14: Elazığspor, Antalyaspor, Kayserispor
2012/13: İstanbul BŞB, Orduspor, Mersin İdmanyurdu
2011/12: Samsunspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü
2010/11: Bucaspor, Konyaspor, Kasımpaşa
2009/10: Diyarbakırspor, Denizlispor, Ankaraspor
2008/09: Konyaspor, Kocaelispor, Hacettepespor
2007/08: Manisaspor, Rizespor, Kasımpaşa
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