Keçiörengücü'ne Altınordu modeli

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, 'Altınordu modelini' uygulamayı amaçladıklarını ifade etti.



Başkan Tahiroğlu, Spor Toto 1. Lig'de yerli futbolculardan oluşan bir kadroyla mücadele etmeyi planladıklarını dile getirdi.



Altyapıya önem vereceklerini vurgulayan Tahiroğlu, 'Altyapıdan futbolcu çıkarmak istiyorum. Altınordu modeli düşünüyorum. Altınordu, bu işi çok güzel yapıyor. Yabancı futbolcu transfer etmeyi düşünmüyoruz. Nedeni şu; Türk futbolunun ilerlemesini istiyoruz, kazanan Türk futbolu olsun.' diye konuştu.



'Öncelikle ligde kalıcı olmak istiyoruz'



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta elde ettikleri şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Tahiroğlu, 'Öncelikli hedefimiz Spor Toto 1. Lig'de kalıcı bir ekip olmak. Daha sonra imkanlar doğrultusunda Süper Lig'e çıkmak.' ifadelerini kullandı.



Zorlu ve stresli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Tahiroğlu, şunları kaydetti:



'Kırmızı'ya göre Beyaz Grup'ta oldukça zor mücadeleler oldu. Sanki Süper Lig'de mücadele verdik. Samsunspor'la oynuyorsun 20 bin kişiye karşı, Kastamonu'ya gidiyorsun stat dolu, Sakarya deplasmanı yine iyi bir takım ve 20 bin kişiye oynuyorsun. Mesela 3 hafta önce Sakarya'nın hiçbir iddiası yoktu, iki hafta önce Sakarya iddialı duruma geçti. Eğer Kastamonu'yu yenseydi şimdi onlar ikinci olacaktı.'



Tahiroğlu, teknik heyete ve takıma inandıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



'Tüm maçları takip ettim. İlk 5 haftaya kötü başladık, o açığı kapatmamız zor oldu. Her hafta stresli geçti çünkü maç kaybetme lüksün yok, kaybettiğinde bir anda 3. veya 4. olma ihtimali vardı. Ondan dolayı her hafta final gibi maçlara çıktık. O yüzden heyecanlıydı. Her hafta heyecan bayağı yıpratıcı oldu. Ancak baştan beri hocamıza, futbolcularımıza ve ekibime güvendim, 'Bu işi başaracağız.' dedim. Sonucunda da Allah nasip etti ve buraya çıktık.'



'Mütevazı bir bütçeyle şampiyon olduk'



12 yıl önce kulübü büyük borçlarla devraldığını aktaran Tahiroğlu, eşten dosttan topladıkları paralarla ve altyapıdan çıkardıkları gençlerle mücadele vererek 3 yıl boyunca 1. Lig'in kapısından döndüklerini dile getirdi.



Geçen sene play-off yarı finalinde elendiklerini hatırlatan Tahiroğlu, 'Bu sene yine rakiplerimize nazaran kısıtlı imkanlarla mücadele ettik. Mesela Kastamonuspor, Samsunspor, Sarıyer ve Sakaryaspor, çok büyük rakamlar, paralar öderken, biz yine çok uygun fiyatlarla yarışta kaldık. Takımda 30 bin liraya oynayan futbolcu var, kulübede 19-20 yaşlarında genç futbolcular var. Çok mütevazı bir bütçeyle oynayıp şampiyon olduk.' değerlendirmesinde bulundu.



Kadronun yarısından fazlası korunacak



Tahiroğlu, takımı şampiyon yapan kadronun yarısından fazlasını koruyacaklarının altını çizerek, 'Takımın yüzde 60'nın kalmasını istiyoruz, hocamız da bu görüşte. Daha sonra da teknik heyetin raporları doğrultusunda takviye yapılacak yerler ile ilgili çalışmalar yapacağız. Transfer yapacağız, yapmak zorundayız. Birinci Lig biraz daha zorlu bir lig. Ancak yine bütçemiz doğrultusunda kulübü borçlandırmadan gereken takviyeleri yapacağız. İnce eleyip sık dokuyacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız.' şeklinde görüş belirtti.



Teknik direktörleri Serkan Özbalta'ya da çok güvendiklerini söyleyen Tahiroğlu, 'Serkan hoca 8 yıl menajerliğimizi yaptı. Geçen sezon ortasında takımın başına getirdik. Devamlı bana bir sistem üzerine kurulu oyundan bahsederdi. 'Her zaman arkandayım.' dedim, 'Gençlere önem ver ve bu sistem üzerine çalış.' dedim. Biz ona inandık, o da takımı 1. Lig'e çıkardı.' diye konuştu.



'Mansur Yavaş'la görüşmek istiyorum'



Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan randevu talep edeceklerine değindi.



Tahiroğlu, 'Kulübün menfaatleri doğrultusunda büyükşehir belediye başkanı dahil tüm ilçe başkanlarıyla görüşürüm. Önümüzdeki günlerde Mansur Yavaş'tan randevu talep edip görüşmek istiyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.