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Gençlerbirliği, hevesleri kursakta bıraktı!
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GENÇLERBİRLİĞİ, HEVESLERİ KURSAKTA BIRAKTI!

Sahasında Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bitime iki hafta kala Süper Lig'e yükselme fırsatını tepti.

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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Gençlerbirliği, lig ikincisi Abalı Denizlispor'u konuk etti.

Rakibi karşısında en az bir puan alması durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek olan Gençlerbirliği, sahasında 3-0 kaybederek fırsat tepti ve Süper Lig'e yükselmek için en az bir hafta daha beklemeye geçti.

Abalı Denizlispor'un başkent deplasmanındaki golleri 16. dakikada Deniz Vural, 85. dakikada Recep Niyaz ve 90. dakikada Kehinde'den geldi.

Abalı Denizlispor 3-0'lık galibiyetin ardından 66 puana ulaşarak lider Gençlerbirliği ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 67 puanda kalan Gençlerbirliği zirvedeki yerini sürdürüyor.

Stat: Eryaman 

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro (Dk. 45 Barış Başdaş), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton Paraiba, Bekir Yılmaz (Dk. 63 Mert Nobre), Nadir Çiftçi (Dk. 46 Deniz Yılmaz), Stancu

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural, Recep Niyaz (Dk. 88 Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Aissati, Burak Çalık (Dk. 74 Mbamba), Mehmet Akyüz (Dk. 79 Kehinde)

Goller: Dk. 16 Deniz Vural, Dk. 85 Recep Niyaz, Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Burak Çalık (Denizlispor), Dk. 55 Yasin Pehlivan, Dk. 74 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
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