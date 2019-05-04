Ankaragücü futbolcularından jandarma için özel pankart

MKE Ankaragücü oyuncuları, Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça "Jandarma 180 Yaşında... Bir Gün Değil, Her Gün Fedakarca" yazılı pankartla çıktı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor Eryaman Stadı'nda karşılaştı.
Komutanlık personeli, Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, karşılaşmayı yöneten hakemlere ve takım kaptanlarına çiçek takdim etti.
MKE Ankaragücü oyuncuları sahaya, üzerinde "Jandarma 180 Yaşında... Bir Gün Değil, Her Gün Fedakarca" yazılı pankartla çıktı. Maç sırasında, stattaki ses yayın sisteminden "Jandarma Marşı" çalındı.
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