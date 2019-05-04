﻿
Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ, TFF 1. LİG'DE

Keçiörengücü, TFF 1. Lig'de

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında sahasında Manisaspor'u 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı.

1319 Okunma

TFF 2. Lig'de Manisaspor'u 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında sahasında Manisaspor'u 5-0 mağlup eden Keçiörengücü, şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı.

Keçiörengücü, 34. hafta maçında daha önce küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'u ağırladı.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi takım Sertaç Çam'ın "hat-trick" yaparak yıldızlaştığı ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Keçiörengücü, 49. dakikada Burak Aydın'ın golüyle skoru 4-0'a getirdi. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran başkent temsilcisi, 67. dakikada Süleyman Olgun ile bir gol daha bularak, müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

Manisaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Keçiörengücü, 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamladı.

Maçın ardından Keçiörengücülü futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.

Keçiörengücü, 2013-2014 sezonunda TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak TFF 2. Lig'e yükselmişti. Başkent ekibi, 2014-2015 sezonundan bu yana aralıksız TFF 2. Lig'de mücadele ediyordu.

 

 
Futbolda haftanın Programı
Emrah Korkmaz, Londra'da Gençlerbirliği'ni temsil etti
Keçiörengücü, 1. Lig'e 'Merhaba' demek üzere
TFF 2. Lig'de 33. hafta heyecanı
TFF heyeti, UEFA Pro Lisans Değişim Programı'na katıldı
2
Keçiörengücü 1. Lig yolunda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
2
Profesor Oklitus
5 Mayıs 201901:56
En azindan ismi Osmansiz Veya Selcuklu Keykubatspor degil..Projevaride olsa Kecioren semtimizin adini tasidigi icin Tebrik edip seneye iyi bir kadroyla Super lig mucadelesi bekliyoruz.
1
Gurbetci
4 Mayıs 201921:51
Gurbette yasasamda cocuklugumun gencligimin gectigi semtimin takimi keciörengucunu tebrik eder 1.lig de basarilar dilerim.bir ankarali je ankaraguclu olarak.ankara futboluna bir nefes daha geldi
﻿