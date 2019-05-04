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Mustafa Kaplan: "VAR ile maç 2-2 bitti"
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MUSTAFA KAPLAN: "VAR İLE MAÇ 2-2 BİTTİ"

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Üzgünüm ve kırgınım. İlk yarı oyun olarak vasattık. İkinci yarıda çok iyi bir Ankaragücü vardı." dedi.

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Karşılaşma sonrasında basın toplantısında konuşan Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, "Üzgünüm ve kırgınım. İlk yarı oyun olarak vasattık. İkinci yarıda çok iyi bir Ankaragücü vardı." dedi.

Bugünkü maçta ilk kez iki oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan Kaplan, "Cebrail Karayel ve Mehmet Sak ilk kez maç oynadı. Cebrail'e teşekkür ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Cebrail diye bir oyuncu kazandırdık. İkinci yarıda çift santrfora döndük. Golü bulduk ve öne geçtik. Savunmayı garantiye almak istedik. Olmayan pozisyonda VAR ile maç 2-2 bitti. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Keşke kazansaydık, 39 puan yapıp ligi bitirecektik. Bir penaltı bizim iki puanımızı götürdü." dedi.

Ankaragücü'nün içerde 1 maçı kaldığını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Böyle oynayınca korkmuyoruz. Biz gidip Başakşehir'i de yenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu Dever Orgill'in performansı hakkındaki bir soru üzerine Mustafa Kaplan, "Orgill de düşüş var. Takıma büyük katkı yapmıştır. Buraya gelmemizdeki en büyük etkenlerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.



OKAN BURUK: SAVUNMADAKİ HATALARLA MAÇ 1-1'E GELDİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını, ikinci yarı ise kötü oynadıklarını ifade etti.

Buruk, "Maçtan önce zor bir deplasman olacağını biliyorduk. İlk yarı son haftalardaki en kolay 45 dakikayı oynadık. Net pozisyonlar bulduk. 4-5 gol pozisyonu yakaladık. İlk yarı çok rahat bir maçtı. İkinci yarı ise rakip daha önde bizi karşıladı. Savunmadaki hatalarla maç 1-1'e geldi." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda rakibin hamlesi olduğunu hatırlatan Buruk, "Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ankaragücü de pozisyon buldu. İkinci yarı çok iyi oynamadık. Maç, iki takıma geldi, gitti. Sonuçta beraberlik oldu. Hedefimiz devam ediyor. Ligde ilk 5 içine girmek daha iyisini yapacağız." dedi.

Vedat Muric ile ilgili bir soruya da Okan Buruk, "Vedat'ta iyi bir kumaş var. İki ayağını da kullanabiliyor. Vedat karakteriyle de düzgün bir insan. Çok üstüne koyarak gitti. Çok da çalışıyor. Bundan sonra daha üstüne koyarak gider." şeklinde cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Bizim için tüm maçlar aynı. Her maçta üç puan için sahaya çıkıyoruz. Her maç çok zor. Hafta sonu da zor bir maç bizi bekliyor ama elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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5
Koroma
5 Mayıs 201902:08
Hoca ilk 45 dakikayi israf ettik ikinci yari uyandik ama 2. Golden sonra takimi ya komple geri cekeceksin o 3 puani olumune savunacaksin yada topu alip rakip alanda tutacaksin. Sen ikisinide yapmadin. Hakem makem birakin bu isleri sen cik catir catir kazan rakibe 2-1 den sonra vantuz gibi yapis adim attirma VAR vs formalite Olsun. Hakeme gerek kalmasin. Yaptigin hatalarin sorumlusu hakem degil.Eyvallah verdigi penalti 100 pozisyonda 2 kere verilir cinsten ama sen hakeme o firsati vermeyeceksin. Gerekirse cikar bir forvet sok bir stoper daha takima macin bitimine 5dk kalmis sen yapacaginin en kotusunu yapiyorsun
4
Serdar06
5 Mayıs 201900:13
Sadayev futbolu bırakmış yazmıştım.Yanlış yazılmış.Bu sadayevi nerden buldunuz.Bi daha bi dakika bile oynamasın. Aydın var Mahmut akan var onları oynatın lütfen. Bi de bu takım biraz çalışsın.Kondisyonu kötü.Pazdan Ilhan hariç diğerlerinin kondisyonu yetersiz.Başkan da açıklama yapmalı.Mhk ya haddini bildirmeli. Bi daha Bu suat arslanboğa maçımızı yöetmesin.İstemeyelim. Tepki koyalım.Arslanboğa değil karakter fukarası Ank.gücü boğan oldu maalesef.
3
Cankirili Simsar Seco
5 Mayıs 201900:04
Hoca Allahaskina takim topyekun bir goruntu vermiyor hatlar birbirinden kopuk arada baglantiyi saglayacak oyuncumuz yok. Takim komple savunma yapamiyor ataklarda orta sahayi oyuna sokacak topu ileride tutacak oyuncu yok. Topu ileride tutup orta sahayida oyuna sokamayinca baskida kuramiyoruz. Oyuncular iyi ama organize bir takim goruntusu vermiyoruz birbirine alan yaratan bir oyun stilimiz yok. Suratli takimiz o bizi kurtariyor. Boyd sessiz bu defa Sacko cikiyor sahneye o buyuk avantaj. Ama bu oyun stiliyle mac kazanmamiz kolay degil. Kume dusmeyiz Akhisar Bursa Erzurum oradan 3 macta 7 puan fark kapatamaz Goztepe kadro kalitesi ile belki toparlar. Yazin stoper orta saha ve santrafora takviye kesin sart.Boyle bölük pörcük oyunun iftihar edecek bir yani yok
2
Serdar06
4 Mayıs 201922:35
Hoca bizim yüzümüz ne zaman gülecek.Seyir olarak verdiğimiz paraya ve zaman yazık.İlk yarı o takım neydi öyle.İlk yarı Rizenin 5 atmadığına şükredelim.Takım motive değildi.2.yarı Ilhanın oyuna girmesiyle biraz düzeldi takım.Ilhan diri bir oyuncu.Her maç iyi oynuyor ama yedeklikten kurtulamıyor nedense.Cebrail bence topçu falan değil.Bu ligde oynamaz.Pas atmayı orta yapmayı dahi bilmiyor.Mehmet sak ayağı düzgün bir oyuncu.Ama ruhu yok.Bu Altayla olmaz.ancak yedek olur.Defaten futbolu bırakmış hoca haberin yok.Lütfen bi daha oynatma.Hakeme gelince tam bir şeref yoksunu.Karakter fakiri.Tüm insiyatif haklarını Rizeden yana kullandı.Boyd düşürülmesinde penaltı vermemek için faul uydurdu.İkili mücadelelerde hep Rizenin lehine faul çaldı.Aleyhimize uyduruk penaltı çaldı.Yazık çok yazık.Başkan nerde dedi çıkmıyor.ısmail kartala gelince neler söylüyordu.Başkan adayı rakip çıkınca ortalığı veleleye veriyordu.Neden bu hakemlere veryansın etmiyor.Çekindiği bi durum bu var.Neden Ankaragücünün haklarını savunmuyor.Malatyada katledilen bi Ankaragücü Rize karşısında hakları gaspedilen bi Ankaragücü.Kim savunacak bu Ank.gücünün haklarını.Başkan bi açıklama yap lütfen.Hoca sen de yavaştan valizini toplasan iyi olur.Gelecek sezon altyapıda çalış.2 aydır Ankarada bi galibiyet yüzü göstermedin bize.Oyuncu tercihlerin kötü takımın kondisyonu kötü.
1
irfan
4 Mayıs 201921:22
el surata çarpıyor ama nasıl.rızelıde kendini yere atıyor. kalecimiz altayın topu zaten havada bloke ediyor. bence ucuz bir penaltı. bu saatten sonra küme düşmeyiz diye düşünüyorum. bır elinde surata hangi siddetle vuruyor. zaten top bizim kontrolümüzde. VAR sistemi hakemliğide artık ayağa düşürdü.
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